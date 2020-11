Life

Ο Χάρισον Φορντ αποτίει φόρο τιμής στον Σον Κόνερι

Ο Σον Κόνερι ήταν ο Χένρι Τζόουνς ο Πρεσβύτερος, πατέρας του Ιντιάνα Τζόουνς (Χάρισον Φορντ), το 1989 στην τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς.

Ο Χάρισον Φορντ απέτισε φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή του σε ταινία της κινηματογραφικής σειράς Ιντιάνα Τζόουνς, Σον Κόνερι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ από το 1962 έως το 1982, πέθανε στον ύπνο του και έδινε μάχη με άνοια πριν από το θάνατό του. Ήταν 90 ετών.

Ο Σον Κόνερι ήταν ο Χένρι Τζόουνς ο Πρεσβύτερος, πατέρας του Ιντιάνα Τζόουνς (Χάρισον Φορντ), το 1989 στην τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς με τίτλο «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία».

Σε δήλωσή του στο THR, ο Χάρισον Φορντ τόνισε: «Ήταν ο πατέρας μου... όχι στη ζωή... αλλά στο Indy 3. Δεν γνωρίζεις την ευχαρίστηση έως ότου κάποιος σε πληρώνει για να πάρεις τον Σον Κόνερι για μια βόλτα στην καρότσα ρωσικής μοτοσικλέτας που αναπηδά κατά μήκος ενός ανώμαλου, ορεινού μονοπατιού με στροφές και να τον παρακολουθείς να ταρακουνιέται».

«Θεέ μου διασκεδάσαμε τόσο - αν είναι στον παράδεισο, ελπίζω να έχουν γήπεδα γκολφ. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ φίλε».

Ο Χάρισον Φορντ είναι ένας από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και όχι μόνο που απέτισαν φόρο τιμής στον Σον Κόνερι.

Οι παραγωγοί των ταινιών Τζέιμς Μποντ, Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μάρμπαρα Μπρόκολι με κοινή τους δήλωση στον λογαριασμό στο Twitter του κινηματογραφικού franchise αναφέρουν:

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Σερ Σον Κόνερι. Ήταν και θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον πρώτο Τζέιμς Μποντ του οποίου η ανεξίτηλη είσοδος στην ιστορία του κινηματογράφου ξεκίνησε όταν ανακοίνωνε τις αξέχαστες λέξεις... «Το όνομά μου είναι Μποντ... Τζέιμς Μποντ».