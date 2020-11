Life

Αμερικανικές εκλογές: ο Κάνιε Γουέστ δίνει ραντεβού... το 2024

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ εγκατέλειψε την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, αλλά προσβλέπει στις εκλογές του 2024...

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ ψήφισε χθες τον εαυτό του για επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ έπειτα από μια απίθανη εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από ανακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες μάλιστα προκάλεσαν ανησυχία για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας, και εικασίες ότι πιθανόν να αποσπάσει κάποιες από τις ψήφους Αφροαμερικανών από τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν.

Αργά χθες το απόγευμα ο τραγουδιστής και σχεδιαστής μόδας εμφανίστηκε για να παραδεχτεί ότι τερματίζει την υποψηφιότητά του, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει εκπληρώσει ακόμη την φιλοδοξία του.

Έχει βραβευτεί 21 φορές με Γκράμι και το 2018 ανακοίνωσε ότι είναι διπολικός. Χθες, ανήρτησε μια φωτογραφία του ιδίου μπροστά από έναν εκλογικό χάρτη με τα τελευταία αποτελέσματα συνοδευόμενη από την φράση: "WELP KANYE 2024" (ένα ρήμα της αργκό από την συγχώνευση δύο άλλων ρημάτων, του 'well' και του 'help'), υπονοώντας έτσι ότι πιθανόν να είναι υποψήφιος πρόεδρος και στο μέλλον.

Ο Γουέστ ψήφισε στην πολιτεία του Γουαϊόμινγκ και δήλωσε: "Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στην ζωή μου για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι κάποιος τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα...εγώ", έγραψε σε άλλη του ανάρτηση στο Twitter. Ο Γουέστ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τον Ιούλιο. Ωστόσο, το όνομά του δεν εμφανιζόταν στα ψηφοδέλτια σε πολλές πολιτείες καθώς δεν είχε προλάβει την προθεσμία για να εγγραφεί. Ο 43χρονος Γουέστ στο παρελθόν είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύζυγός του, η Κιμ Καρντάσιαν, δεν φάνηκε να στηρίζει την υποψηφιότητά του. Δεν έκανε καμία σχετική δήλωση δημοσίως και χθες έκανε retweet ένα μήνυμα για τις τηλεφωνικές γραμμές για τους ψηφοφόρους, το οποίο πρώτη είχε γράψει στο Twitter η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις. Ο Γουέστ επένδυσε 6,7 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, και σε ένα πρόσφατο βίντεό του μιλούσε εμφατικά για την θρησκεία και τις οικογενειακές αξίες.