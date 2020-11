Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: λιγοστεύουν τα κενά κρεβάτια στις ΜΕΘ

Πως διαμορφώνεται η κατάσταση και πόσες κλίνες παραμένουν διαθέσιμες ανά την χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια.

Λιγοστεύουν διαρκώς τα διαθέσιμα κρεβάτια στις ΜΕΘ ανά την Ελλάδα, λόγω των αυξημένων αναγκών νοσηλείας κρουσμάτων κορονοϊού, με την έξαρση της επιδημίας να οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, σε νέο γενικό lockdown στην χώρα. Την Πέμπτη το πρωί θα γίνει έκτακτη συνέντευξη Τύπου απο τον Πρωθυπουργό και τον Σωτήρη Τσιόδρα, ενώ σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η απαγόρευση μετακινήσεων απο νομό σε νομό.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη καταγράφεται διψήφιος αριθμός θανάτων ασθενών με κορονοϊό

Σύμφωνα με πηγές του Υπ. Υγείας, «σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.013 κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, 698 είναι κατειλημμένες και 315 κενές (ποσοστό 31%).

Οι ΜΕΘ-non COVID είναι σήμερα 665, οι 478 είναι κατειλημμένες και οι 187 κενές (ποσοστό 28%).

Στην Αττική λειτουργούν 323 ΜΕΘ-non COVID. Από αυτές, 258 είναι κατειλημμένες και 65 κενές (ποσοστό 20%).

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 81 ΜΕΘ-non COVID. Από αυτές, 41 είναι κατειλημμένες και 40 κενές (ποσοστό 50%).

Οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 348. Από αυτές, 220 είναι κατειλημμένες και 128 κενές (ποσοστό 37%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα 102. Από αυτές, 71 είναι κατειλημμένες και 31 κενές (ποσοστό 30%).

Στα Νοσοκομεία της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 144. Από αυτές, 104 είναι κατειλημμένες και 40 κενές (ποσοστό 28%).

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 3.972. Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 1.503 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής): 425

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 152

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 270

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 345

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 122

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 129

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 13

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 47