Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 2646 κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα. Πόσα τεστ βγήκαν θετικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυξήθηκαν οι θάνατοι ασθενών με Covid-19. Πόσοι είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

Ενώ λιγοστεύουν διαρκώς τα διαθέσιμα κρεβάτια στις ΜΕΘ ανά την Ελλάδα, λόγω των αυξημένων αναγκών νοσηλείας κρουσμάτων κορονοϊού, η έξαρση της επιδημίας οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, σε νέο γενικό lockdown στην χώρα.

Την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου από τον Πρωθυπουργό και τον Σωτήρη Τσιόδρα, ενώ σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η απαγόρευση μετακινήσεων απο νομό σε νομό.

Ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανακοινωσε ότι εισήγηση των επιστημόνων στο Μαξίμου είναι να γίνει καθολικό lockdown στην Ελλάδα για έναν μήνα.

Εν μέσω όλων αυτών, καταγράφηκε νέος υψηλός ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα, καθώς και "μαύρο" ημερήσιο ρεκόρ θανάτων, ενώ υπήρξε νέα "έκρηξη" στον αριθμο των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, μετά απο τα 2.166 κρούσματα που καταγράφηκαν την Τρίτη.

Από τα 2.646 νέα κρούσματα, 42 εντοπίστηκαν κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Αναλυτικά, η κατανομή των 2.604 εγχώριων κρουσμάτων:

588 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

823 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

111 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

85 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

83 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

72 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

61 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

57 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

55 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

54 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

51 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

45 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

42 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

37 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

34 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

31 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

31 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

26 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

25 κρούσματα από Π.Ε. Ιωαννίνων

24 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

22 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

17 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

16 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

16 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

14 κρούσματα στην Π.Ε Βοιωτίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου

3 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών

Ακόμη, 78 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.