Κοινωνία

Βουλή: αυστηροποιούνται οι ποινές για την κακοποίηση ζώων

Ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη για τον βασανισμό ζώων. Αυξάνονται και οι χρηματικές ποινές.

Αυστηρότερες ποινές για την κακομεταχείριση των ζώων προβλέπει τροπολογία που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, και η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.3869/2010».

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020. Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η αύξηση κατά τρία έτη, του ανώτατου ηλικιακού ορίου διορισμού των συμβολαιογράφων (από τα 42 έτη στα 45 έτη).

Για την προστασία των ζώων, με τη ρύθμιση τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και επανακαθορίζονται (κατά βάση αυστηροποιούνται) οι ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της σχετικής περί μεταχείρισης ζώων νομοθεσίας. Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεταξύ άλλων:

α. Επιβάλλεται ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη κατ' ανώτατο όριο, σε όποιον φονεύει ή βασανίζει ζώα καθώς και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ έκαστη. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ).

β. Επανακαθορίζεται η χρηματική ποινή, που επιβάλλεται στους παραβάτες των διατάξεων σχετικά με τη μεταχείριση ζώων και ζώων συντροφιάς (εγκατάλειψη, εισαγωγή, εμπορία, αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων και συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις, κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση, ευθανασία κ.λπ.). Η εν λόγω χρηματική ποινή ορίζεται μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από δέκα (10) ως πενήντα (50) ευρώ κάθε μία, αντί από 5.000 έως 15.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, πέραν της ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους που ήδη προβλέπεται.

γ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την αφαίρεση οριστικά των ζώων από τους παραβάτες της σχετικής για την προστασία αυτών νομοθεσίας και προβλέπεται ότι, προσωρινή αφαίρεση του ζώου πραγματοποιείται μόνο εφόσον o ύποπτος ή ο κατηγορούμενος για τη μη διασφάλιση συνθηκών ευζωίας ή την κακοποίηση του κατοικιδίου του δηλώσει ότι, αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης της υγείας του ζώου, την κτηνιατρική φροντίδα και τη διαβίωση αυτού. Σε περίπτωση μη καταβολής των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω ποσών, η προσωρινή αφαίρεση του ζώου μετατρέπεται σε οριστική.

δ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των εσόδων των δήμων από τα προβλεπόμενα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.