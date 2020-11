Πολιτική

Δένδιας: να σταματήσουν οι χώρες της ΕΕ να πουλάνε όπλα στην Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών, είχε σειρά επαφών στο Βερολίνο, όπου επεσήμανε ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι υπεύθυνη για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.

Ως «αρχή μιας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης», προκειμένου «να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», περιέγραψε τη σημερινή επίσκεψή του στο Βερολίνο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και τόνισε ότι σε όλες τις επαφές του με πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες της Γερμανίας είχε τη δυνατότητα να εξηγήσει πώς η Τουρκία «είναι ο κοινός κρίκος που ενώνει τις περιπτώσεις αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή» και να αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη αναστολής της πώλησης επιθετικών όπλων στην Άγκυρα.

«Είχα τη δυνατότητα να εξηγήσω ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή. Είχα τη δυνατότητα να τους εξηγήσω αναλυτικά τα συμπτώματα της τουρκικής παραβατικότητας, είτε στη Λιβύη, είτε στο Ιράκ, είτε στη Συρία, είτε στον Καύκασο, είτε στις θάλασσες γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια από το Καστελόριζο», δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag και τον επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Bundestag Ραλφ Κρίχμπάουμ, τον υφυπουργό Παιδείας Τόμας Ράχελ και τον εκπρόσωπο των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μανουέλ Σάρατσιν.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τούς συνομιλητές του για τις ελληνικές θέσεις, για το «πώς καταφέραμε να έχουμε τρεις σημαντικές συμφωνίες, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία και τελευταία με την Αλβανία, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου». Επιπλέον, ο υπουργός εξήγησε αναλυτικά το πώς «η χώρα η οποία αρνείται να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να λύσουμε τις διαφορές μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, είναι η ίδια χώρα παραβάτης, η Τουρκία».

«Αυτό που ενώνει σαν κοινός κρίκος όλες τις περιπτώσεις αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας είναι η Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών και επισήμανε ακόμη «την επικινδυνότητα της μεταφοράς τζιχαντιστών από τη Συρία στη Λιβύη και από τη Λιβύη στον Καύκασο». «Δεν είναι δυνατόν τα κράτη - μέλη της ΕΕ να εξοπλίζουν με σημαντικά επιθετικά όπλα, όπως τα γερμανικά υποβρύχια 214, μια χώρα όπως η Τουρκία που απειλεί χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά και γενικά απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή», τόνισε ο Νίκος Δένδιας και, αναφερόμενος συνολικά στην παρουσία του σήμερα στο Βερολίνο, έκανε λόγο για την «αρχή μιας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης, μιας προσπάθειας να καταλήξουμε σε μια σαφή κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για τις προκλήσεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, μιας προσπάθειας για να δούμε όλοι τα πράγματα με τον ίδιο καθαρό τρόπο».

Ερωτώμενος εάν αυτή η προσπάθεια έχει ως ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, ο κ. Δένδιας παραδέχθηκε ότι πρόκειται για «σημαντικό ορόσημο», καθώς, όπως είπε, μετά την απόφαση του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει οι αρχηγοί να επανεκτιμήσουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο μεσοδιάστημα. «Και όσο το Ορούτς Ρέις ενεργεί όπως ενεργεί, νομίζω ότι η απάντηση της ΕΕ πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή από την τουρκική πλευρά», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.