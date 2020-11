Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΛ: ζωγράφισε… ο Πινακάς

Η ΑΕΛ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, με εντυπωσιακή ανατροπή.

Την πρώτη της νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η ΑΕΛ επικρατώντας εκτός έδρας του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-1, στο παιχνίδι που «έκλεισε» τις εξ αναβολής «εκκρεμότητες» που υπήρχαν για τη 2η αγωνιστική της Super League. Σκόρερ και των δύο τερμάτων της ανατροπής των «βυσσινί» ήταν ο Δημήτρης Πινακάς (66’, 85’), ενώ στο 61’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ τον ΠΑΣ ο Λέο Μπαπτίστ.

Στους «Ζωσιμάδες» πραγματοποιήθηκε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια έως τώρα στη σεζόν με τον ΠΑΣ Γιάννινα και την ΑΕΛ να προσφέρουν πολλές συγκινήσεις και να διεκδικούν με πάθος τη νίκη ως το φινάλε.

Η ΑΕΛ ήταν πολύ ανώτερη στο πρώτο μέρος, επέβαλλε πλήρως το ρυθμό της έχοντας στο ημίωρο κατοχή μπάλας στο 62%.

Οι γηπεδούχοι πάντως έχασαν την πρώτη ευκαιρία στο 11’ με τον Ελευθεριάδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά τον Χουτεσιώτη.

Στο 19’ ο Πινακάς έβγαλε ασίστ... πάρε-βάλε στον Πλατέλλα, όμως ο τελευταίος δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Χουτεσιώτη, που απέκρουσε καταπληκτικά. Ένα λεπτό αργότερα σε κόρνερ του Πλατέλλα, ο Ηλιάδης έπιασε την κεφαλιά κι ο Σάλιακας απομάκρυνε πάνω στη γραμμή.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει χάνοντας ακόμη μία καλή ευκαιρία με τον Νικολιά στο 58’, όμως ο ΠΑΣ ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος δίκτυα (παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Λώλη με δεύτερη κίτρινη στο 55’) με ωραίο πλασέ του Λέο Μπαπτίστ στο 61’.

Από εκεί και πέρα όμως ανέλαβε... δράση ο Πινακάς. Στο 66’ ισοφάρισε με κοντινή κεφαλιά από σέντρα του Φίλιπ και στο 85’ με δεύτερη κεφαλιά (από σέντρα αυτή τη φορά του Τόρζε) έκανε το 2-1 για την ΑΕΛ, η οποία «ξεκόλλησε» για πρώτη φορά φέτος απ’ τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Διαιτητής: Γιώργος Βρέσκας (Πιερίας)

Κίτρινες: Λώλης, Κρίζμαν – Πλατέλλας, Φιλίπ, Γιουνές

Αποβολές: 55’ Λώλης (2η κίτρινη κάρτα)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Εραμούσπε, Παντελάκης, Πέρσμαν, Κάργας (87’ Μπρένερ), Ντομίνγκες (74’ Λιάσος), Λώλης, Ελευθεριάδης (46’ Σιόντης), Λεό (74’ Κρίζμαν), Παμλίδης (62’ Καρτάλης).

ΑΕΛ (Μ. Γρηγορίου): Νατζ, Μπέρτος (68’ Γρηγορόπουλος), Μιχαήλ (63’ Ντουρμισάι), Σπαρβ (78’ Κωστή), Φίλιπ, Μιλοσάβλιεβιτς, Πλατέλλας (79’ Γιουνές), Ηλιάδης, Μούζεκ, Νικολιάς (68’ Τόρζε), Πινακάς.