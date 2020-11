Παράξενα

Αμερικανικές εκλογές: παράδοξα, γκάφες και ο νεκρός που “κέρδισε έδρα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλά είναι τα παραλειπόμενα της εκλογικής βραδιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων τα σαρδάμ του Μπάιντεν και τα ορθογραφικά λάθη του Τραμπ.