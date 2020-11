Οικονομία

Κομισιόν: ζοφερές οι οικονομικές προβλέψεις

Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης, στο χθεσινό Eurogroup, προειδοποίησαν για τον κίνδυνο ύφεσης που συνδέεται με το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Ζοφερές αναμένεται να είναι οι οικονομικές προβλέψεις που θα δώσει αύριο στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ΕΕ και την ευρωζώνη, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης, στο χθεσινό Eurogroup, προειδοποίησαν για τον κίνδυνο ύφεσης που συνδέεται με το δεύτερο κύμα της πανδημίας και ζήτησαν τη διατήρηση φιλικών προς την ανάπτυξη δημοσιονομικών πολιτικών.

"Η ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων θα έχει αντίκτυπο στην οικονομική μας δραστηριότητα", δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, μετά την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τομέας των υπηρεσιών και ειδικότερα η εστίαση, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία είναι οι τομείς που θα πληγούν περισσότερο. Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι το οικονομικό σοκ θα είναι πιο αδύναμο από το πρώτο κύμα.

"Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος μπορεί να είναι μικρότερος από ό,τι την άνοιξη. Για παράδειγμα, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τηλεργασία" είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του δεύτερου κύματος.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου τόνισε ότι οι πρωτοφανείς πολιτικές δημοσιονομικής στήριξης πρέπει να συνεχιστούν.