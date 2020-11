Πολιτική

Κορονοϊός - ΣΥΡΙΖΑ: Ομολογία αποτυχίας της Κυβέρνησης το νέο lockdown

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου για τους χειρισμούς στην υγειονομική κρίση και “καρφιά” για τον Υπουργό Υγείας.

«Η ανακοίνωση δεύτερου lockdown αποτελεί εκ των πραγμάτων και ολική ομολογία παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησής του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση και να προετοιμάσει τη χώρα», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή όσα αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και εν όψει των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό για γενικό lockdown σε όλη τη χώρα, αναφέρονται τα εξής:

«Περιμέναμε από τον κ. Μητσοτάκη στην αυριανή του παρέμβαση να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Να εξηγήσει, πώς αφού έχασε τον έλεγχο της πανδημίας, πώς ενώ επί 8 μήνες δεν έκανε τίποτα για να προετοιμάσει τη χώρα και το ΕΣΥ για το δεύτερο κύμα, πώς αφού το Σάββατο ανακοίνωσε «σχέδιο ενός μήνα», βλέπει τώρα το τραγικό αδιέξοδο της πολιτικής του, βλέπει το ΕΣΥ να έχει φτάσει ήδη στα όριά του και σπεύδει να αναιρέσει το σχέδιό του μόλις μετά από 4 μέρες, και τον εκπρόσωπό του μόλις λίγες ώρες μετά τις πρωινές διαβεβαιώσεις πως δεν επίκειται άμεσα lockdown.

Η ανακοίνωση δεύτερου lockdown αποτελεί εκ των πραγμάτων και ολική ομολογία παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησής του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση και να προετοιμάσει τη χώρα.

Ακόμη όμως και τις αυριανές ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη έσπευσε να τις προαναγγείλει σήμερα ο εξαφανισμένος από τη διαχείριση της πανδημίας, Υπουργός Υγείας.

Μια κυβέρνηση όμως, που δεν μπορεί να συντονιστεί ούτε στις ανακοινώσεις, δύσκολα μπορεί να πείσει και να καθησυχάσει την ελληνική κοινωνία ότι μπορεί να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς αποτελεσματικά την υγειονομική αλλά και την οικονομική κρίση που πυροδοτεί.»