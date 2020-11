Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Ελληνικό: 21 ετών η μέση ηλικία των νέων κρουσμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες οι πολίτες που υποβλήθηκαν σε rapid test από κλιμάκια του Οργανισμού. Πόσα αποτελέσματα βγήκαν θετικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στο Ελληνικό.

Τα κλιμάκια βρέθηκαν επί ώρες, στην Πλατεία Ποντίων, στο Ελληνικό.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 676 έλεγχοι.

Από αυτούς ανευρέθησαν 12 θετικά δείγματα, ήτοι ποσοστό 1,77%.

Πρόκειται για έξι γυναίκες και έξι άνδρες, εκ των οποίων οι 10 ελληνικής καταγωγής.

Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων που προέκυψαν απο τα rapid test στην Πλατεία Ποντίων, στο Ελληνικό, είναι τα 21 έτη.

Gallery