Οικονομία

Κορονοϊός - Βέλγιο: στην “κόκκινη λίστα” η Ελλάδα

Ποιες άλλες χώρες αφορά το μέτρο. Τι συνιστά η χώρα στους πολίτες της.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, τη Λετονία και περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας από τις 6 Νοεμβρίου στη λίστα με τις «κόκκινες» χώρες λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί. Αυτό σημαίνει ότι αποθαρρύνει (αλλά δεν απαγορεύει) την πραγματοποίηση ταξιδιών προς αυτές τις χώρες.

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν μέχρι 15 Νοεμβρίου, όσοι επιστρέφουν στο Βέλγιο από κόκκινες περιοχές, δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε τεστ για κορονοϊό παρά μόνο εφόσον έχουν συμπτώματα. Όμως, ανάλογα με τα στοιχεία που αναφέρουν στη φόρμα εντοπισμού επιβατών πιθανόν να ζητηθεί να τεθούν σε αυτοπεριορισμό για δέκα μέρες.

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης του δεύτερου κύματος, οι χώρες που διατηρούν το «πορτοκαλί» χρώμα είναι ελάχιστες, μεταξύ των οποίων η Εσθονία, ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.