Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: μέτρα σε τρεις ζώνες ανακοίνωσε ο Κόντε

Διαφορετικοί οι περιορισμοί που θα ισχύουν ανά περιοχή. Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας από τους πολίτες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης τα νέα μέτρα για την μείωση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα του. Στο τηλεοπτικό μήνυμά του, εξήγησε ότι πρόκειται για «παρεμβάσεις με στόχο να μειωθεί η διασπορά του ιού και να μην γεμίσουν οι ΜΕΘ τις ερχόμενες εβδομάδες».

«Θα υιοθετήσουμε στοχευμένα μέτρα, ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης», ανέφερε ο Κόντε, σημειώνοντας ότι «στην Ιταλία, από την Παρασκευή δημιουργούνται τρεις ζώνες: κόκκινη, πορτοκαλί και κίτρινη, με διαφορετικά μέτρα».

Η «κίτρινη περιοχή», μεταξύ των άλλων, στην φάση αυτή συμπεριλαμβάνει τις περιφέρειες της Ρώμης και της Νάπολης και την κεντρική περιφέρεια Αμπρούτσο, την Τοσκάνη και τη Σαρδηνία.

Πιο αναλυτικά, στην περιοχή αυτή, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα ισχύει γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα κλείσουν τα εμπορικά κέντρα το Σαββατοκύριακο, όπως και όλες οι εκθέσεις και τα μουσεία. Για τα λύκεια και τα πανεπιστήμια θα ισχύσει η τηλε-εκπαίδευση, με μόνη εξαίρεση τους φοιτητές του πρώτου έτος. Σταματούν, παράλληλα, και οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πλέον, η πληρότητα δεν θα υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητάς τους. Καφέ μπαρ και εστιατόρια θα δέχονται πελάτες μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα είναι κλειστά την Κυριακή και θα μπορούν να κάνουν κατ΄οίκον παράδοση χωρίς περιορισμούς. Παραμένουν κλειστά γυμναστήρια, πισίνες, κινηματογράφοι και θέατρα. Σταματά, τέλος, και η λειτουργία καταστημάτων με τυχερά παιχνίδια.

Στην «πορτοκαλί περιοχή» ανήκουν η Απουλία και η Σικελία. Σε σχέση με τα προαναφερθέντα μέτρα, απαγορεύεται επίσης η είσοδος και η έξοδος από άλλες περιφέρειες. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση των πολιτών από τον ένα δήμο στον άλλο, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κλείνουν τις αίθουσές τους για τους πελάτες όλα τα καφέ και τα εστιατόρια, αλλά επιτρέπεται η κατ΄οίκον παράδοση των προϊόντων τους.

Στην «κόκκινη περιοχή» εντάσσονται η Καλαβρία, η Λομβαρδία, το Πεδεμόντιο με πρωτεύουσα το Τορίνο και η βορειοδυτική περιοχή Βάλε Ντ' Αόστα. Ουσιαστικά σε αυτές τις περιοχές επιβάλλεται από μεθαύριο ολικό λόκνταουν.

Σε αυτή την περίπτωση, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση εκτός από έκτακτη ανάγκη, μετάβαση στην εργασία, σε μαθήματα ή για λόγους υγείας. Κλείνουν εστιατόρια, καφέ, οι εμπορικές επιχειρήσεις γενικότερα, εκτός από τα φαρμακεία, τα κομμωτήρια, τα σούπερ μάρκετ, τα παντοπωλεία και τα καπνοπωλεία. Οι δημόσιες υπηρεσίες μένουν ανοικτές μόνον αυτές που είναι απόλυτα αναγκαίες. Τίθενται σε τηλε-εκπαίδευση και οι μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Γυμνασίου. Όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως. Επιτρέπεται η ατομική άθληση κοντά στην κατοικία του κάθε πολίτη, αλλά σταματά κάθε άλλη αθλητική διοργάνωση. Το κυβερνητικό διάταγμα θα ισχύσει από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός, κάθε εβδομάδα θα επανεκτιμάται η κατάσταση για να εξακριβώνεται αν η κάθε περιφέρεια πρέπει να παραμείνει ή να βγει από την περιοχή στην οποία έχει ενταχθεί. Η αλλαγή περιοχής, όμως, με χαλάρωση των μέτρων, απαιτεί σταθερή βελτίωση του δείκτη μετάδοσης και άλλων «ευαίσθητων παραμέτρων», για διάστημα τουλάχιστον δυο εβδομάδων.

«Δεν έχουμε εναλλακτικές, η αύξηση των κρουσμάτων πρέπει να παγώσει, πρέπει όλοι μας να αντέξουμε. Πριν από το τέλος της εβδομάδας θα εγκρίνουμε νέα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους πολίτες που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα. Μας περιμένουν δύσκολοι μήνες αλλά αν σεβαστούμε τους κανόνες μπορούμε να κερδίσουμε και πάλι ένα περιθώριο νηφαλιότητας» τόνισε, τέλος, ο Τζουζέπε Κόντε.