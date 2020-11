Αθλητικά

ΑΕΚ: Ιδανική πρεμιέρα στο Basketball Champions League

Η “Ένωση” επιβλήθηκε δύσκολα της ισραηλινής Χάποελ Χολόν στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 100-96 της Χαποέλ Χολόν του Στέφανου Δέδα στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης (η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής, απέναντι στην Τσμόκι Μινσκ, αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού), και συνεχίζει αήττητη σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας των Ισραηλινών από τα 6,75μ. (14/28 τρίποντα), σε συνδυασμό με τα πολλά λάθη της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, βοήθησαν τους φιλοξενούμενους να αντιδράσουν και από τη δεύτερη περίοδο να ελέγξουν το παιχνίδι, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (50-52).

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην τρίτη περίοδο, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να “δέσει” την άμυνα της και μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο -1 (75-76).

Στον... επίλογο του αγώνα, όμως, τα πάντα άλλαξαν. Η ΑΕΚ κράτησε την πλούσια παραγωγικότητα της και από το 78-79 στο 33΄ αποφάσισε να ενεργοποιήσει και την άμυνα, σημειώνοντας την ανατροπή (80-79 με τον Γιάνκοβιτς)... Όταν μάλιστα μπήκε στην “εξίσωση” και ο Κιθ Λάνγκφορντ, η πλάστιγγα έγειρε οριστικά προς την πλευράς της “Ένωσης”.

Ο Αμερικανός βρήκε ρυθμό από τα 6,75μ. (και τα 3 τρίποντα του τα σημείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο) και με δύο κολλητά “step-back” τρίποντα έγραψε το 95-90, ενάμιση λεπτό πριν από τη λήξη, για να σφραγίσει με νέα “βόμβα” στα 25΄΄ (98-94) τη νίκη της “Ένωσης”.

Άξιος συμπαραστάτης του Κιθ Λάνγκφορντ (30 π.) αποδείχθηκε ο Γιανίκ Μορέιρα με “double-double” σε πόντους (18) και ριμπάουντ (10), ενώ πολύτιμη ήταν η προσφορά του Νίκου Γκίκα με 15 πόντους και 9 ασίστ. Από τη Χαποέλ ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 27 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 50-52, 75-76, 100-96

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 6, Λάνγκφορντ 30, Λοτζέσκι 7, Ρογκαβόπουλος 5, Ζήσης 9, Γκίκας 15, Γιάνκοβιτς 6, Κατσίβελης, Ματσιούλις, Μορέιρα 18, Σλότερ 4.

Χολόν (Δέδας): Χάρις 27, Τζόνσον 14, ΜακΓκί 9, Μάιλς 12, Πνίνι 14, Μπουρντιγιόν 11, Χάουελ 5, Γουόρκμαν 4.