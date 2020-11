Κόσμος

Ινδία: πολύνεκρη έκρηξη σε αποθήκη (εικόνες)

Πολλές γυναίκες μεταξύ των θυμάτων. Κατέρρευσε το οίκημα. Πολλοί είναι και οι τραυματίες.

Τουλάχιστον 12 εργάτες σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε αποθήκη χημικών προϊόντων, αφού προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα κοντά στο Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μεταξύ των νεκρών είναι και πέντε γυναίκες. Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αχμενταμπάντ του κρατιδίου Γκουτζαράτ.

Από την έκρηξη κατέρρευσαν οι τοίχοι της αποθήκης, ενώ ζημιές υπέστη και ένα υφαντουργείο.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αχμενταμπάντ, Μ. Φ. Νταστούρ, είπε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η έκρηξη προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στην αποθήκη των χημικών προϊόντων. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε ότι οι αρχές θα παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα θύματα.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, καθώς δεν τηρείται πάντα η νομοθεσία για την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους.