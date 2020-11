Αθλητικά

Champions League: Επική ανατροπή από τη Σεβίλλη

Θύμα μεγάλης έκπληξης έπεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Τουρκία. Το 3x3 πέτυχε η Μπαρτσελόνα.

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών στο Champions League πέτυχε η Σεβίλλη, η Μπαρτσελόνα έστω και δύσκολα έκανε το 3x3, ενώ Γιουβέντους και Ντόρτμουντ πέτυχαν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες επί των Φερεντσβάρος και Μπριζ αντίστοιχα. Η 3η αγωνιστική της διοργάνωσης ήταν άκρως παραγωγική, καθώς μπήκαν 62 γκολ, δύο λιγότερα από το ιστορικό ρεκόρ των 63 που κρατά από τη σεζόν 200/2001!

Προερχόμενη από τρεις σερί ήττες στη LaLiga, η Σεβίλλη βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Κράσνονταρ στο “Σάντσεθ Πιθχουάν”, ενώ για ένα ημίχρονο έπαιξε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του αρχηγού της Χεσούς Νάβας στις καθυστερήσεςις του πρώτου μέρους. Κι όμως, η ομάδα του Λοπετέγκι βρήκε το σθένος να φέρει τα πάνω-κάτω με τον Εν Νεσίρι να της χαρίζει την τεράστια νίκη με 3-2 επί των Ρώσων. Ο Μαροκινός μπήκε στο ματς στο 60΄ και μέσα στα επόμενα 13 λεπτά πέτυχε δύο γκολ και έφερε την ομάδα του σε “θέση οδηγού” για την πρόκριση στους “16”.

Τη δεύτερη σερί νίκη της και πρώτη εκτός έδρας, μετά το 3-1 της πρεμιέρας από την Λάτσιο, πέτυχε η Ντόρτμουντ επί της Μπριζ με 3-0. Με τα δύο γκολ του Χάαλαντ, η Μπορούσια απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του 6ου ομίλου, μετά το 1-1 της Λάτσιο στην Αγία Πετρούπολη με τη Ζενίτ.

Ένα ημίχρονο αρκούσε στην Τσέλσι για να επιβεβαιώσει την ανοδική της πορεία και με το 3-0 επί της Ρεν στο Στάμφορντ Μπριτζ να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στους “16”, καθώς με δύο νίκες και μία ισοπαλία στα... μισά του δρόμου κρατά την τύχη στα χέρια της. Η γαλλική ομάδα έμεινε στον ένα βαθμό μετά τη δεύτερη σερί ήττα που γνώρισε, μη ικανή να αντιδράσει από τη στιγμή που έμεινε και με παίκτη λιγότερο από το 40ό λεπτό (αποβλήθηκε ο Νταλμπέρ).

Η Γιουβέντους αντέδρασε μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Μπαρτσελόνα και με δύο γκολ από τους Μοράτα και Ντιμπάλα επικράτησε με 4-1 της Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο του ματς στο εφετινό Champions League (απουσίασε λόγω κορονοϊού από τους αγώνες με Ντιναμό Κιέβου και Μπαρτσελόνα) δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στον ίδιο όμιλο (7ο) η Μπαρτσελόνα έκανε το 3x3 με τη δύσκολη νίκη της επί της Ντιναμό Κιέβου με 2-1 και πλέον βρίσκεται “αγκαλιά” με το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση, ενώ θα παίξει την πρωτιά του γκρουπ στο ντέρμπι που θα ακολουθήσει σε 2 αγωνιστικές με την Γιουβέντους στο “Καμπ Νόου”.

Η φιναλίστ του προηγούμενου τελικού της διοργάνωσης, Παρί Σεν Ζερμέν, προηγήθηκε με τον Ντι Μαρία, ο ίδιος παίκτης έχασε πέναλτι για το 2-0 και τελικά η Λειψία ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος αφού με ανατροπή πήρε τη νίκη με 2-1. Με 9 παίκτες τελείωσαν το ματς οι Παριζιάνοι (αποβλήθηκε στο 69΄ ο Γκουεγέ και στο 95΄ ο Κιμπεμπε).

Τη μεγαλύτερη έκπληξη στην 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League έκανε η Μπασακσεχίρ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επικράτησε στο στάδιο “Φατίχ Τερίμ” με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που προερχόταν από δύο σερί νίκες. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους είχαν 0/2 στο ξεκίνημα και με το “παρθενικό” τους “τρίποντο” στην πρώτη συμμετοχή τους σε ομίλους της διοργάνωσης μπορούν να κάνουν όνειρα για τη συνέχεια.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τετάρτης:

5ος Όμιλος

Τσέλσι – Ρεν: 3-0

(10΄πεν,41΄πεν. Βέρνερ, 50΄ Εϊμπραχαμ)

Σεβίλλη – Κράσνονταρ: 3-2

(42΄ Ράκιτιτς, 69΄,72΄ Εν Νεσίρι - 17΄ Σουλεϊμάνοφ, 21΄πεν. Μπεργκ)

6ος Όμιλος

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Λάτσιο: 1-1

(32΄ Ερόκιν - 82΄ Καϊσέδο)

Μπριζ – Ντόρτμουντ: 0-3

(14΄ Αζάρ, 18΄,32΄ Χάαλαντ)

7ος Όμιλος

Μπαρτσελόνα – Ντιναμό Κιέβου: 2-1

(5΄πεν. Μέσι, 65΄ Πικέ - 75΄ Τσιγκάνκοφ)

Φερεντσβάρος – Γιουβέντους: 1-4

(90΄ Μπολί - 7΄,60΄ Μοράτα, 73΄,81' Ντιμπάλα)

8ος Όμιλος

Μπασακσεχίρ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-1

(13΄ Μπα, 40΄ Βίσκα - 43΄ Μαρσιάλ)

Λειψία – Παρί Σεν Ζερμέν: 2-1

(42΄ Ενκουνκού, 56΄πεν. Φόρσμπεργκ - 6΄ Ντι Μαρία)