Κορονοϊός: αντίστροφη μέτρηση για το καθολικό lockdown στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις στις 12:00 από τον πρωθυπουργό. Ποια καταστήματα κλείνουν. Επανέρχονται τα SMS στο 13033. Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας.

Το δεύτερο καθολικό lockdown στη χώρα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι, στις 12.00, ο πρωθυπουργός, μετά τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και Επιδημιολόγων, στην οποία αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το lockdown αναμένεται να ξεκινήσει από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου και να διαρκέσει για ένα μήνα. Σύμφωνα και με όσα ίσχυσαν τον περασμένο Μάρτη, αναμένεται να κλείσουν όλα τα καταστήματα εκτός από τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία, τα πρατήρια καυσίμων και οι επιχειρήσεις για είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, κλείνουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και μέλος της επιτροπής Λοιμωξιολόγων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ανοιχτοί θα παραμείνουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ κλειστά θα είναι τα φροντιστήρια και οι υπόλοιπες εξωσχολικές δραστηριότητες. Τα μαθήματα πάντως θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.





Όσο για την κυκλοφορία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ισχύσει απαγόρευση από τις 9:00 το βράδυ έως τις 05.00 το πρωί. Την υπόλοιπη ημέρα η μετακίνηση των πολιτών θα διεξάγεται με αποστολή μηνυμάτων στο 13033, δωρεάν.

Για τα μηνύματα θα υπάρχουν οι επιλογές :

Επιλογή 1: Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας).

Επιλογή 2: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.

Επιλογή 3: Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού. Μετάβαση στην τράπεζα, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Επιλογή 4: Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σε αυτήν την επιλογή θα προστεθεί και η μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα

Επιλογή 5: Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.

Επιλογή 6: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας στον ΑΝΤ1, όποια χώρα πρόλαβε να “κλείσει” νωρίτερα, εκτός από τις ζωές που σώθηκαν, είχε μικρότερο οικονομικό αντίκτυπο και βγήκε νωρίτερα από το lockdown. Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο κ. Κικίλιας, τόνισε πως τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα επιδεινώνονται, καθώς ο φονικός ιός είναι πολύ πιο επιθετικός πλέον.

Υπογραμμίζοντας πως η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ είναι έντονη, ανέφερε ενδεικτικά αριθμούς: 1.013 είναι οι κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. Αυτές που δεν αφορούν την COVID-19 είναι 665, ενώ οι ΜΕΘ COVID είναι 348. Περίπου 1.500 ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, θαλάμους αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες. Στη Β. Ελλάδα φθάσαμε σε οριακό σημείο και ανοίξαμε εκτάκτως κι άλλες κλίνες ΜΕΘ, συνέχισε ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας πως στην Αττική έχει καλυφθεί το 72% των κλινών ΜΕΘ.

Θέλοντας να καταδείξει τον ραγδαίο ρυθμό εξάπλωσης του ιού, ο κ. Κικίλιας, είπε πως πριν από 12 ημέρες ήταν καλυμμένο το 20% των κλινών ΜΕΘ στη Β. Ελλάδα και τώρα το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 80%. Ορισμένοι, ειδικά κάποιοι νεότεροι σε ηλικία, δεν τήρησαν τα μέτρα και η αύξηση των κρουσμάτων ήταν ραγδαία, υπογράμμισε.