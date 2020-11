Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γιαννάκος στον ΑΝΤ1: ασθενείς που έπρεπε να βρίσκονται σε ΜΕΘ μένουν εκτός (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι γίνονται μεταφορές ασθενών με κορονοϊό σε άλλους νομούς. "Μόνο 27 ΜΕΘ κενές στην Αθήνα και μόλις 16 στη Θεσσαλονίκη" σημείωσε.