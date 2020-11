Κόσμος

Λονδίνο: “Βούλιαξε” το τελευταίο βράδυ πριν το lockdown (εικόνες)

Ακόμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έγιναν για να χωρέσουν τα τραπέζια. Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους.

Την τελευταία τους βραδιά ως «ελεύθεροι» απόλαυσαν οι κάτοικοι της Αγγλίας και ειδικότερα του Λονδίνου, του οποίου οι παμπ και τα μπαρ γέμισαν, προτού κλείσουν για έναν μήνα.

Η επιβολή του lockdown ψηφίστηκε από τη Βουλή και θα τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα, με ισχύ ένα μήνα.

Κατά τη διάρκεια του νέου lockdown θα κλείσει το λιανικό εμπόριο και η εστίαση, ενώ θα υπάρξουν περιορισμοί στην κυκλοφορία. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί.

Ο κόσμος ωστόσο, πλημμύρισε τα μαγαζιά εστίασης σαν…να μην υπάρχει αύριο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, λόγω του κόσμου, στο Σόχο έκλεισαν το δρόμο για να βάλουν τραπέζια να καθίσουν έξω να φάνε και να πιούνε.