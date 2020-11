Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: τετραψήφιος ημερήσιος αριθμός θανάτων και πάλι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, «άγγιξαν» τις 100.000 μέσα σε 24 ώρες.

Σχεδόν 100.000 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκαν χθες Τετάρτη, επομένη των εκλογών, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, κατά το οποίο πρόκειται για νέο ρεκόρ.

Τα κρούσματα που εντοπίστηκαν ήταν 99.660 μέχρι τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή. Συνολικά, οι μολύνσεις έχουν φθάσει τις 9.477.239 αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής με έδρα τη Βαλτιμόρη.

(Σ.σ. το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο τη δική του, χωριστή καταμέτρηση, έκανε λόγο για 100.233 κρούσματα του SARS-CoV-2 την 30ή Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ρεκόρ στη χώρα και παγκοσμίως.)

Το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν εξάλλου 1.112 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να ανέρχεται σε πάνω από 233.000 νεκρούς ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Τζονς Χόπκινς. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία παγκοσμίως σε απόλυτα μεγέθη.

Η χειρότερη υγειονομική κρίση στη χώρα έπειτα από αυτή της λεγόμενης ισπανικής γρίπης (1918) έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση του 1929 και είχε επίπτωση στις προεδρικές εκλογές, στις οποίες αναμετρήθηκαν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν.

Η πανδημία ώθησε κυρίως εκατομμύρια Αμερικανούς να ψηφίσουν επιστολικά ή εκ των προτέρων, για να αποφύγουν τις ουρές — και τον κίνδυνο μόλυνσης — την ημέρα των εκλογών, κάτι που σήμανε μεγάλες καθυστερήσεις στην καταμέτρηση.

Χθες Τετάρτη το βράδυ η καταμέτρηση συνεχιζόταν στην Πενσιλβάνια, στην Τζόρτζια και στη Βόρεια Καρολίνα, κρίσιμες πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν σε ποιου τα χέρια θα καταλήξουν τα κλειδιά του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν μετέτρεψε τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από τον Τραμπ σε αιχμή του δόρατος της επίθεσής του εναντίον του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο αρχηγός του κράτους προσβλήθηκε από τον κορονοϊό στις αρχές Οκτωβρίου.

Εκατομμύρια Αμερικανοί έχασαν τις δουλειές τους εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας και, παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο, πολλοί από αυτούς δεν έχουν ξαναβρεί απασχόληση. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Τραμπ στην εκστρατεία για την επανεκλογή του, περί της ευρωστίας της αμερικανικής οικονομίας και της ευημερίας που έφερε, κατέρρευσε.