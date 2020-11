Οικονομία

Κορονοϊός – lockdown: έρχεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων

«Ξαναγράφεται» ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί εντός του Νοεμβρίου. Σήμερα οι Φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για λήψη νέων μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, εν αναμονή των σημερινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού μετά και την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική και σε άλλα αστικά κέντρα.

Την ίδια ώρα τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θέτουν εκ νέου σε δοκιμασία τις οικονομίες των κρατών-μελών. Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα και ενώ κανείς ακόμα δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει η πανδημία ή αν θα υπάρξει και τρίτο κύμα, η Κομισιόν ανακοινώνει σήμερα τις Φθινοπωρινές της προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης και φυσικά της Ελλάδας.

Το υπουργείο Οικονομικών ξαναγράφει τον προϋπολογισμό ενόψει και της κατάθεσης του γύρω στις 20 Νοεμβρίου εντάσσοντας πλέον στις προβλέψεις του τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία αλλά και τα «όπλα» που διαθέτει για περαιτέρω στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων αν αυτό κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής».

Η ύφεση θα είναι υψηλότερη από 8,2% που προέβλεπε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για φέτος όπως και το έλλειμμα. Παράλληλα, υπό αναθεώρηση τίθενται και οι εκτιμήσεις για το 2021. Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε χθες ότι καλύπτουν τις ανάγκες ακόμα και για το σενάριο παράτασης των περιορισμών για αρκετό χρονικό διάστημα και το 2021.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης δεν απέκλεισε νέα μέτρα στήριξης αν αυτό απαιτηθεί. Εξήγησε μάλιστα πως ουσιαστικά πρόκειται για τα ίδια εργαλεία που τώρα εφαρμόζονται, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς είναι δομημένα έτσι ώστε το ποσό που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι θα αυξάνεται αν τα στοιχεία δείχνουν μεγαλύτερη πτώση τζίρου. Δεν απέκλεισε μάλιστα περαιτέρω παράταση του επιδόματος ανεργίας και άλλων πρωτοβουλιών και για μεγαλύτερο διάστημα αν χρειασθεί.

Στην Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη προχωρά σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία της ύφεσης φέτος ενώ χαμηλότερη αναμένεται να είναι και η ανάκαμψη για το 2021. Μάλιστα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup, όχι μόνο εκτίμησε ότι η ρήτρα διαφυγής θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως το τέλος του 2021 αλλά και ότι θα υπάρξουν χώρες των οποίων το ΑΕΠ ούτε το 2022 θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.

«Αυτή η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας επιβαρύνει τις οικονομίες μας και έχει αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους ύφεσης στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, η κάμψη δεν θα είναι τόσο κακή όσο ήταν την άνοιξη. Ωστόσο, αυτά που θεωρούσαμε ως δυσμενή σενάρια μέχρι πρόσφατα γίνονται τώρα τα σενάρια βάσης» δήλωσε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ μετά τη συνεδρίαση του Εurogroup.