Κοινωνία

Κατάκολο: Τούρκοι και Κούρδοι διωκόμενοι μεταξύ μεταναστών (εικόνες)

Αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί και βουλευτής μεταξύ των επιβαινόντων της βάρκας με τους μετανάστες.

Τούρκοι που αυτομόλησαν και Κούρδοι του ΡΚΚ βρίσκονταν μεταξύ των μεταναστών που κατέπλευσαν στο Κατάκολο το απόγευμα της Τρίτης.

Πρόκειται για 20 άτομα, πανεπιστημιακούς, αστυνομικούς, έναν βουλευτή και έναν δημοσιογράφο που υποστηρίζουν ότι διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν, ως «Γκιουλενιστές». Άφησαν τις οικογένειές τους στην Τουρκία και επιβιβάστηκαν στη βάρκα με τους μετανάστες, με σκοπό να φτάσουν στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Οι Τούρκοι πολίτες έγιναν αντιληπτοί κατά την έρευνα των στελεχών της ΕΥΠ στους αφιχθέντες μετανάστες, ενώ η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας από τον Λιμενάρχη Κατακόλου, συνέβαλε στο να συνεννοηθούν με τις εκεί Αρχές.

Πηγή: ilialive.gr

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για το περιστατικό

«Πραγματοποιήθηκε, με ενέργειες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ρυμούλκηση στο Λιμάνι του Κατάκολου Ηλείας σκάφους, το οποίο έπλεε στο Ιόνιο Πέλαγος και βρέθηκε σε κατάσταση ανάγκης.

Σε αυτό, επέβαιναν συνολικά 65 ΠτΧ (Πολίτες Τρίτων Χωρών), εκ των οποίων οι 35 προέρχονται από την Τουρκία, οι 15 από το Αφγανιστάν, οι 8 από το Ιράκ και οι 7 από το Ιράκ.

Επιπλέον, τα 2 μέλη του πληρώματος έχουν προσαχθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από τους ως άνω, οι 57 ήταν ήδη αιτούντες ασύλου στη χώρα μας, ενώ οι 8 στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τα δύο μέλη πληρώματος έχουν προσαχθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι ήδη αιτούντες άσυλο θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας, ενώ για όσους δε φέρουν νομιμοποιητικά έγγραφα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου».