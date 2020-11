Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: μια ανάσα από τον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν

Η Νεβάδα θα κρίνει τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Άρχισε νομική μάχη ο Τραμπ. Τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πολιτείες - κλειδιά.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, βρίσκεται ένα βήμα πριν τον Λευκό Οίκο, έπειτα από δύο πολύτιμες νίκες σε πολιτείες-κλειδιά επί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του έχει αρχίσει δικαστικό ανταρτοπόλεμο.

Με το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν στην τσέπη, τη δεύτερη και την τρίτη πολιτεία που απέσπασε από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την Αριζόνα, ο Μπάιντεν έχει εξασφαλίσει ως εδώ 264 εκλέκτορες. Αν κερδίσει στη Νεβάδα (6), φθάνει τον μαγικό αριθμό 270 και θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εξάλλου, αρκετές πολιτείες-κλειδιά δεν έχουν ακόμα κριθεί. Στην Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), με το 89% των ψήφων καταμετρημένο, ο Τραμπ συγκέντρωνε το 50,7% των ψήφων και ο Μπάιντεν το 48,1%, σύμφωνα με την Edison Research, διέθετε προβάδισμα περίπου 220.000 ψήφων που όμως ενδέχεται να εξανεμιστεί όταν καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι. Όσες έχουν καταμετρηθεί ήδη είναι στην πλειοψηφία τους υπέρ του Μπάιντεν.

Για πρώτη φορά από το 2000, οι Αμερικανοί δεν έμαθαν το όνομα του επόμενου προέδρου τους, που θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου 2021, την επομένη των εκλογών.

«Δεν είμαι εδώ για να διακηρύξω ότι νικήσαμε, αλλά για να σας πω ότι όταν τελειώσει η καταμέτρηση, πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές», είπε χθες ο Τζο Μπάιντεν σε σύντομη ομιλία του στο προπύργιό του στο Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ. Αφού γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, είπε, θα είναι καιρός «να αφήσουμε τις επιθετικές ομιλίες της προεκλογικής εκστρατείας πίσω μας», συνέχισε, αποπειρώμενος να φανεί ενωτικός στη βαθιά διχασμένη χώρα. Για να προχωρήσουμε πρέπει να σταματήσουμε να μεταχειριζόμαστε τους αντιπάλους μας σαν εχθρούς», πρόσθεσε.

Από πλευράς Τραμπ, η προεκλογική του εκστρατεία ανακοίνωσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, ιδίως στο Ουισκόνσιν, όπου κέρδισε ο Μπάιντεν με διαφορά μικρότερη από 1% σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν ανακαταμέτρηση και απαιτούν τοπικός δικαστής να εξετάσει εκ νέου τα ψηφοδέλτια. Κατέθεσαν επίσης προσφυγή για να σταματήσει η καταμέτρηση σε άλλη πολιτεία-κλειδί, την Πενσιλβάνια, και στην Τζόρτζια. Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σε διάγγελμά του που προκάλεσε μάλλον σύγχυση, ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η βία, ο εκφοβισμός, αλλά και άλλες τακτικές αποδυναμώνουν τις ΗΠΑ

Οι διοικήσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης εργατικής ομοσπονδίας (AFL-CIO), της Εθνικής Ένωσης Ευαγγελικών, αλλά και του Εθνικού Δικτύου Αφροαμερικανών Κληρικών ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι η βία, ο εκφοβισμός, αλλά και άλλες τακτικές αποδυναμώνουν τις ΗΠΑ.

Οι παραπάνω φορείς παρότρυναν τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον προεδρικό υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, τα ΜΜΕ, αλλά και όλους τους Αμερικανούς, να δώσουν το κατάλληλο χρονικό περιθώριο για την καταμέτρηση όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων για τις χθεσινές προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νίκη του, νωρίς χθες, Τετάρτη, το πρωί, προχωρώντας σε αβάσιμους ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία, ενώ ζήτησε τον τερματισμό της καταμέτρησης των (επιστολικών) ψηφοδελτίων, προκαλώντας σοκ ακόμη και σε Ρεπουμπλικάνους, ενισχύοντας το κλίμα αμηχανίας στην αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα.

Η εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ μήνυσε το Μίσιγκαν, προκειμένου να τερματίσει την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, ενώ δήλωσε ότι θα επιδιώξει επανάληψη της καταμέτρησης των ψήφων στο Ουισκόνσιν, όπου νίκησε ο Μπάιντεν.

Επεισόδια βίας στις ΗΠΑ με φόντο τις εκλογές

Η αστυνομία του Πόρτλαντ προέβη σε συλλήψεις και κατέσχεσε πυροτεχνήματα, σφυριά και ένα τουφέκι έπειτα από διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες, Τετάρτη, τη νύχτα στο κέντρο της πόλης, ενώ η κυβερνήτης του Όρεγκον Κέιτ Μπράουν κινητοποίησε την Εθνοφρουρά της πολιτείας αυτής για να αντιμετωπίσει "εκτεταμμένα επεισόδια βίας" κατά τη δεύτερη νύχτα μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Πόρτλαντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 10 ανθρώπους στις διαδηλώσεις που έγιναν στο κέντρο της πόλης, αφού προέβη στον χαρακτηρισμό τους ως ταραχών. "Όλες οι συγκεντρώσεις που χαρακτηρίστηκαν ταραχές εντοπίζονταν στο κέντρο της πόλης. Προχωρήσαμε σε 10 συλλήψεις", δηλώνει εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έστειλε στο Reuters.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ χθες το βράδυ, καθώς ακτιβιστές που αιτούνται να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η καταμέτρηση των ψήφων των αμερικανικών εκλογών πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ατλάντα, το Ντιτρόιτ, η Νέα Υόρκη και το Όκλαντ. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη περίπου 50 ανθρώπων κατά τις διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες το βράδυ στην πόλη.

