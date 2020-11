Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα

Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκενέα Μεγάρων Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν υπάρχει κίνδυνος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 12 οχήματα και το ειδικό μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής.