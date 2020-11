Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διχαστικό το πολιτικό αλλά και το κοινωνικό κλίμα σε αυτές τις προεδρικές εκλογές.

Διαδηλώσεις από τη μία έως την άλλη άκρη των ΗΠΑ πραγματοποιούνται, ενώ συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη του Προέδρου.

Διαδηλωτές που υποστηρίζουν τον Τραμπ ξεχύθηκαν στους δρόμους λίγο αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αμφισβητεί τις ψήφους και κυρίως τις επιστολικές, εξαπολύοντας κατηγορίες για νοθεία και ζητώντας επανακαταμέτρηση στις πολιτείες που έχασε.

Η διαδικασία της καταμέτρησης μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο, όμως στο Φοίνιξ, στην Αριζόνα, ούτε αυτό ούτε η παρουσία εκπροσώπων και των δύο πλευρών στη διαδικασία, ήταν αρκετή για τους διαμαρτυρόμενους.

Έτσι, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το εκλογικό κέντρο κρατώντας πανό υπέρ του Τραμπ, πλακάτ ακόμα και μπλουζάκια. Μάλιστα, κάποιος εξ αυτών εμφανίστηκε με το όπλο του, ενώ υπήρξαν αναφορές στα Διεθνή Μέσα ότι η διαδικασία διεκόπη προσωρινά.

Δύο τοπικοί αξιωματούχοι, ένας Δημοκρατικός και ένας Ρεπουμπλικανός εξέδωσαν ανακοίνωση εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για την παραπληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με την εκλογική διαδικασία.

Η Αριζόνα φαίνεται να κερδήθηκε από τον Μπαίντεν, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογές που την είχε κερδίσει ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες κόσμου διαδήλωναν στο Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, ζητώντας την καταμέτρηση όλων των ψήφων. Πρόκειται για το αντίθετο ρεύμα διαδηλωτών που έχουν κατακλύσει τις ΗΠΑ.

Αν και μερίδα διαδηλωτών διαμαρτυρήθηκε υπέρ της καταμέτρησης όλων των ψήφων, στο Πόρτλαντ, που είναι εδώ και καιρό πεδίο πορειών, σημειώθηκαν επεισόδια.

Ο Κυβερνήτης της Πολιτείας ενεργοποίησε την Εθνική Φρουρά αφού οι διαδηλωτές προκάλεσαν, σύμφωνα με τις Αρχές, σοβαρά και βίαια επεισόδια, σπάζοντας ακόμα και βιτρίνες.

Εκεί η διαδήλωση αφορούσε τόσο τις ψήφους, όσο και μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και η αστυνομική βία.