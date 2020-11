Οικονομία

Σταϊκούρας για lockdown: έχουμε τα “πολεμοφόδια” για να βοηθήσουμε όσους πληγούν

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, μείωση ενοικίων και ρευστότητα στις επιχειρήσεις, προαναγγέλλει ο ΥΠΟΙΚ.

Η επιβολή των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, θα συνοδευτεί και από νέα μέτρα οικονομικής στήριξης, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως είπε, το ύψος των μέτρων στήριξης θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 2,3 δις ευρώ που εξαγγέλθηκαν το περασμένο Σάββατο.

Ο κ. Σταϊκούρας παραδέχτηκε ότι θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της οικονομίας λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων ενώ, όπως είπε, οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την πορεία της ύφεσης μέσα στο 2020, θα αποτυπωθούν σε 15 ημέρες στο τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

«Έχουμε τα πολεμοφόδια ώστε να βοηθήσουμε από το Σάββατο το πρωί, διευρυμένα, μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας με βάση τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον πρωθυπουργό. Σε σχέση με αυτά που ακούσατε από εμένα το προηγούμενο Σάββατο, θέλω να σας πω ότι τέσσερις θα είναι οι βασικές λέξεις. Επέκταση μέτρων, διεύρυνση μέτρων, εμπλουτισμός μέτρων και ενίσχυση αυτών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το Σάββατο και θα ανακοινωθούν και σήμερα έχουν ως οδηγό τέσσερις άξονες: τον εργαζόμενο, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και τη μείωση των ενοικίων.

Παράλληλα ανέφερε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα είναι 37 δις ευρώ, όσα και στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. «Γεμίζουμε το ταμείο και τα δίνουμε στην πραγματική οικονομία», είπε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι τουλάχιστον το 2021 δεν θα υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες και στόχοι, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι θα επεκταθούν σε βάθος χρόνου οι υποχρεώσεις.