Κόσμος

Εκλογές – ΗΠΑ: μια Κρητικοπούλα στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, με καταγωγή από τη Σητεία, εξελέγη με τους Ρεπουμπλικάνους.

Λασιθιώτικο άρωμα πρόκειται να έχει η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καθώς η 39χρονη Ελληνοκουβανή Νικόλ Μαλλιωτάκη με καταγωγή από τη Σητεία εκλέγεται με μεγάλη διαφορά στην 11η Περιφέρεια από τον Δημοκρατικό αντίπαλό της Μαξ Ρόουζ.

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας η κόντρα των δύο μονομάχων μέχρι και την τελευταία μέρα ήταν μέχρις εσχάτων.

Η εκλογική διαδικασία ήταν μια από τις πιο αμφίρροπες μάχες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Κογκρέσο.

Πηγές: anatolh.com, «Εθνικός Κήρυκας».