Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Λάκη Λαζόπουλο

Τι λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου για την τηλεόραση, την πολιτική και τι απαντά στους επικριτές του;

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 23:30, στο «Ενώπιος Ενωπίω», ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται τον Λάκη Λαζόπουλο.

Ο σπουδαίος κωμικός και σεναριογράφος αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας στη σειρά «Δέκα Μικροί Μήτσοι», μιλά για το πάθος του με τη σάτιρα και αποκαλύπτει ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή του. Τι λέει για την τηλεόραση, την πολιτική και τι απαντά στους επικριτές του;

Η «Ελενίτσα», ο «Σκαραβαίος» και άλλα γνωστά πρόσωπα μιλούν για τον χαρακτήρα του Λάκη Λαζόπουλου.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

