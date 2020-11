Life

Μαίρη Συνατσάκη: δεν μένω στο σπίτι μου μετά τη διάρρηξη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες χάους αντίκρισε στο σπίτι της μετά τη διάρρηξη. Τι άρπαξαν οι δράστες. Πώς περιγράφει την αντίδρασή της όταν το συνειδητοποίησε.