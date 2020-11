Life

Χριστίνα Παππά: ο κορονοϊός, το lockdown και ο... κρυφός γάμος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τη μητέρα της, για τον δεσμό που δεν προχώρησε το καλοκαίρι και για τον... περσινό της γάμο!