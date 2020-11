Life

“Η Φαμίλια”: οικογενειακή τρέλα και γέλιο στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη οικογένεια, που γεμίζει γέλιο τα βράδια μας, έρχεται την Πέμπτη με νέο, ξεκαρδιστικό επεισόδιο!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00 «Το καλό παράδειγμα» Η Μαίρη μαλώνει τον Γιωργάκη που μιμείται τους φίλους του, ενώ και η ίδια μιμείται τις δικές της φίλες. Η Μαίρη και ο Γιάννης οφείλουν να είναι το «καλό παράδειγμα» για τα παιδιά τους και κάνουν ό,τι μπορούν γι’ αυτό. Η Έλλη θέλει να την αφήσουν να πάει στη Χαλκίδα με την παρέα της για Σαββατοκύριακο και θα κάνει τα πάντα για να το καταφέρει! Η Τζο κακομαθαίνει την αγαπημένη της εγγονή Έλλη και η Δέσποινα κακομαθαίνει την αγαπημένη της εγγονή, Άννα. Τον Γιωργάκη τον κακομαθαίνουν όλοι!

Gallery