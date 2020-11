Κόσμος

Σέρφερ ανακάλυψαν χρονοκάψουλα (βίντεο)

Το εύρημα που προκάλεσε έκπληξη τόσο στους ίδιους όσο και στο δημιουργό του.

Μία κυλινδρική κάψουλα που ξεβράστηκε στις ακτές της Ιρλανδίας ανακάλυψαν δύο ντόπιοι σέρφερ στο Ντόνεγκαλ, που διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για χρονοκάψουλα.

Μέσα υπήρχε γράμματα και φωτογραφίες Ρώσων εξερευνητών, του παγοθραυστικού «50 Years of Victory», του δεύτερου μεγαλύτερου πλοίου που κινήθηκε Βόρειο Πόλο, το 2018.

Εικάζεται ότι η κάψουλα ταξίδεψε για σχεδόν 4000 χλμ από τους πάγους του Αρκτικού Κύκλου σε λεπτότερα κομμάτια πάγου, αλλά και πάλι πολύ κρύα, στα νερά του Ατλαντικού που την έβγαλαν στην Ιρλανδία.

Σε δηλώσεις που έκαναν μετά οι δύο σέρφερ είπαν ότι ανακάλυψαν τη χρονοκάψουλα όταν ετοιμάζονταν για σερφ. Την έπιασαν με προσοχή και χωρίς να μπορούν να φανταστούν το περιεχόμενό της, την άνοιξαν.

Το πλοίο ήταν παγοθραυστικό που έκανε τουριστικά ταξίδια στο Βόρειο Πόλο. Είχε χωρητικότητα 140 άτομα, μαζί με το πλήρωμα και μπορούσε να σπάσει πάγο πάχους έως και 2,5 μέτρα, ενώ η ταχύτητά του σε ανοιχτά νερά έφτανε τους 20 κόμβους.

Μέσα στην κάψουλα βρίσκονταν γράμματα, κατάλογοι φαγητού, σήματα, σουβέρ μπίρας, αλλά και μια σειρά φωτογραφιών εκδρομής του 2018.

Αν και τα γράμματα ήταν γραμμένα στα αγγλικά, τους πήρε καιρό να διαπιστώσουν το ποιος τα είχε γράψει, για να βρουν τελικά έναν από τους συγγραφείς τους, έναν blogger από την Αγία Πετρούπολη.

Όπως τους είπε, η χρονοκάψουλα μπήκε σε πάγο, στον Αρκτικό Κύκλο, ο οποίος έλιωσε και μέσα σε δύο χρόνια ταξίδεψε μέχρι την Ιρλανδία. Ο ίδιος μάλιστα σοκαρίστηκε όταν έμαθε πόσο γρήγορα έλιωσε ο πάγος. «Οι περισσότεροι νομίζαμε ότι θα χρειάζονταν 30 με 50 χρόνια μέχρι να βρεθεί η κάψουλα», είπε ο Ρώσος.

Μέσω της ανακάλυψής τους, πάντως, οι δύο Ιρλανδοί έκαναν έναν νέο φίλο, τον οποίο ελπίζουν να συναντήσουν στα μέρη τους, όταν λήξουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.