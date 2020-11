Συνταγές

Ρολό κιμά στο φούρνο με αυγά και μπέικον από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα φαγητό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι ετοίμασε και παρουσίασε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.