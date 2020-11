Οικονομία

Αυθαίρετα: παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προειδοποίηση του ΥΠΕΝ στους μηχανικούς. Πότε θα κλειδώνονται οι λογαριασμοί όσων έχουν εκκρεμότητες στο σύστημα.

Παρατείνεται για 3 μήνες η ημερομηνία προθεσμίας ανάρτησης των σχεδίων και λοιπών εγγράφων για δηλώσεις αυθαίρετων του ν. 4178/2013 (Α' 174) ή εξόφλησης του παραβόλου.

Το ΥΠΕΝ συνιστά στους μηχανικούς να προβούν άμεσα στην ανάρτηση των σχεδίων που αφορούν στις ανωτέρω δηλώσεις.

Όπως τονίζει, μετά την πάροδο της παράτασης και με ευθύνη του ΤΕΕ θα κλειδώνονται όλοι οι λογαριασμοί των μηχανικών που θα έχουν εκκρεμότητες στο σύστημα.