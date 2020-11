Life

“Υγεία πάνω απ΄ όλα” σε νέα ώρα

Χρήσιμες συμβουλές και ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες, για όλα όσα αφορούν την υγεία μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία. Απο αυτήν την εβδομάδα η εκπομπή θα προβάλλεται σε νέα ώρα, στις 10:00 του Σαββάτου και της Κυριακής.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ανακαλύπτουμε πώς θα αυξήσουμε τον μεταβολισμό μας για να χάσουμε κιλά, γιατί η πανδημία κάνει όλο και περισσότερες γυναίκες να αντιμετωπίζουν προβλήματα πριν την περίοδο, ποια είναι τα γονιδιακά τεστ για τον καρκίνο του μαστού και ποια θεραπευτική άσκηση «χτίζει» οστά.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, μαθαίνουμε πώς ο COVID-19 αυξάνει το iδεοψυχαναγκαστικό άγχος, ποια διατροφικά λάθη της οικογένειας κάνουν τα παιδιά να παίρνουν κιλά, όλα τα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου καθώς και τα κριτήρια για να επιλέξουμε σκύλο.

