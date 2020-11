Life

VICE Specials: “Λαύριο - το “ζωντανό μνημείο”

Η σημαντική ιστορία της πόλης και της Λαυρεωτικής χερσονήσου. Πώς αυτή έχει διαμορφώσει τη σημερινή κοινωνία της;

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα προβάλλει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ «Λαύριο: το «ζωντανό» μνημείο», παρουσιάζοντας τη σημαντική ιστορία της πόλης, αλλά και της Λαυρεωτικής χερσονήσου, και πώς αυτή έχει διαμορφώσει τη σημερινή κοινωνία της.

Το Λαύριο είναι γνωστό παγκοσμίως για τη μεταλλευτική και μεταλλουργική του δραστηριότητα από την αρχαιότητα, με εξαίρεση ένα διάστημα αδράνειας από τον 6ο έως τον 19ο αιώνα μ.Χ ενώ η νεότερη μεταλλευτική ιστορία του ξεκινά στα μέσα του 19ου αι. μ.Χ.

Το VICE «ακολούθησε» το νήμα που διατρέχει την ιστορία του τόπου και που σήμερα αποτελεί ένα «ζωντανό» μνημείο, καθώς θεωρείται μία πόλη-μουσείο της βιομηχανίας και της ορυκτολογίας, μοναδικό στο είδος του. Έτσι, συζήτησε με αρχαιολόγους, επιστήμονες, πολίτες καθώς και με φορείς της πόλης για το μέλλον και τους στόχους ανάδειξης αυτής της μικρής ελληνικής μητρόπολης της μεταλλευτικής και βιομηχανικής ιστορίας.

Το Λαύριο ήταν η πρώτη βιομηχανική πόλη στην Ελλάδα και οικοδομήθηκε εξαρχής, με το πρότυπο μιας «company town». Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 συνεχίστηκε η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, ώσπου σταμάτησε οριστικά εξαιτίας της αποβιομηχάνισης, κάτι που επηρέασε σημαντικά την κοινωνία της. Πρόσφατα, το νεότερο Λαύριο, συμπλήρωσε τα 150 χρόνια από τη δημιουργία του.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1

