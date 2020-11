Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,8% η ανεργία τον Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία του Αυγούστου συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα αλλά και τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Στο 16,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, από 16,9% τον Αύγουστο πέρυσι και έναντι του διορθωμένου προς τα άνω 17% τον Ιούλιο 2020. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 771.325 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 28.458 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 (μείωση 3,6%) και κατά 13.914 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 (μείωση 1,8%). Ωστόσο, η ανεργία αυξήθηκε στην πολύ παραγωγική ηλικιακά ομάδα των 15 έως 34 ετών, ενώ έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι τουριστικές περιοχές, όπως η Κρήτη.

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.821.239 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 99.346 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 (μείωση 2,5%) και κατά 18.159 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 (μείωση 0,5%). Με βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat, λόγω της πανδημίας τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή εάν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.296.526 άτομα και αυξήθηκαν κατά 91.639 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2019 (αύξηση 2,9%) και κατά 29.613 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 (αύξηση 0,9%). Σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται δεν αναζητεί ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει, ακόμη, ότι τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι είχε αρθεί η αναστολή λειτουργίας που ίσχυε τους προηγούμενους μήνες στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, εφαρμόστηκαν ειδικοί κανόνες λειτουργίας στις επιχειρήσεις, οι οποίοι επηρέασαν την κανονική λειτουργία της αγοράς.

Από τα στοιχεία για την έρευνα εργατικού δυναμικού, προκύπτουν, επίσης, τα εξής:

Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (20,2% τον Αύγουστο 2020 από 21% τον Αύγουστο 2019) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (14,1% από 13,7%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15-24 ετών (39,3% τον Αύγουστο εφέτος από 34,5% τον Αύγουστο πέρυσι) και 25-34 ετών (24,4% από 22,4%).Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών (13,9% από 14,8%), 45-54 ετών (13,2% από 14%), 55-64 ετών (12% από 12,7%) και 65-74 ετών (6,5% από 9,4%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Κρήτη (20,1% τον Αύγουστο εφέτος από 11,9% τον Αύγουστο πέρυσι), η Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νήσοι (19,2% από 17%) και η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (19,1% από 19,9%). Ακολουθούν, η Μακεδονία-Θράκη (18,7% από 18,5%), η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (18,2% από 21,2%), το Αιγαίο (15% από 14,5%) και η Αττική (13,8% από 16,2%).