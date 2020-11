Πολιτική

Γεννηματά: αυτό το lockdown είναι κυβερνητική αποτυχία

Η κυβέρνηση «άνοιξε» ξανά την πόρτα στον κορονοϊό, με τις αστοχίες και τις παλινωδίες της, δήλωσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε σχόλιο της για το lockdown που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζει ότι «αυτό το lockdown μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει, είναι μια Κυβερνητική αποτυχία» και συνεχίζει.

"Ξεκινήσαμε από πολύ καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Με ευθύνη της Κυβέρνησης, μπαίνουμε σε αυτή τη δοκιμασία. Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι ο κορωνοϊός. Αλλά είναι η Κυβέρνηση που με τις αστοχίες και τις παλινωδίες της, του άνοιξε ξανά την πόρτα.

Κάθε φορά που η Κυβέρνηση ανατρέπει η ίδια τους αποτυχημένους (αυτο)σχεδιασμούς της, βγαίνει ο Πρωθυπουργός να το καλύψει, χρησιμοποιώντας ως ασπίδα τους επιστήμονες.

Από το «βλέποντας και κάνοντας», σήμερα πήγαμε στο «δεν ξέρουμε πια τι μας ξημερώνει».

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη για:

Τη χαλαρότητα και τον εφησυχασμό που σηματοδότησε.

Το άνευ όρων άνοιγμα των συνόρων. Τα περιορισμένα τεστ. Την ανικανότητα στήριξης, στελέχωσης και εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την καθυστερημένη ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία. Την αδιαφορία για τα γηροκομεία, τις κλειστές δομές μεταναστών και κοινωνικής φροντίδας.

Φυσικά έχουν ευθύνες και όσοι αρνήθηκαν ή αδιαφόρησαν για τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής προστασίας και αυτοί που τους ανέχθηκαν.

Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι για να βγει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία από αυτή τη δοκιμασία, χρειάζονται τολμηρές παρεμβάσεις. Από τη μια η ενίσχυση του ΕΣΥ και από την άλλη γενναία οικονομική στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Το μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε ερείπια. Γιατί η αλυσίδα της οικονομίας κάνει την καραντίνα του ενός, ανεργία και λουκέτο για τον άλλο. Χρειάζεται σχέδιο και όχι άλλα ημίμετρα, καθυστερημένα".