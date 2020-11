Οικονομία

Lockdown: Οι δηλώσεις Σταϊκούρα για τα μέτρα στήριξης

Αναλυτική ενημέρωση από τον ΥΠΟΙΚ, για την δέσμη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, λόγω του δεύτερου lockdown.

Τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφιστούν όσοι θα πληγούν από τα δεύτερο lockdown, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε:

Προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας για όσο διάστημα χρειαστεί

Καλύπτονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μέχρι χθες που τίθενται σε αναστολή το Νοέμβριο θα λάβουν αντί για 534, 800 ευρώ για το διάστημα που θα βρίσκονται σε αναστολή, το ποσό των 800 ευρώ

Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους δίνεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ασφαλιστικών και φορολογικών και η πληρωμή τους στο τέλος της ρύθμισης

Για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε αναστολή θα αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων στην εφορία το Νοέμβριο και μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης

Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δανείων έως το τέλος του έτους

Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν

Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε 130.000 μακροχρόνια ανέργους όπως τον Απρίλιο, ύψους 400 ευρώ.

Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% και το ίδιο ισχύει για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που είναι σε αναστολή εργασίας.

Για το Νοέμβριο οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν ακίνητα θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους το 1/2 της αξίας τους.

Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4.

*Το βιντεο με τις δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών θα αναρτηθει σε λίγα λεπτα