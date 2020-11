Οικονομία

Lockdown: Οι δηλώσεις Σταϊκούρα για τα μέτρα στήριξης

Αναλυτική ενημέρωση από τον ΥΠΟΙΚ, για την δέσμη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, λόγω του δεύτερου lockdown.

Τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφιστούν όσοι θα πληγούν από τα δεύτερο lockdown, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε:

1ον. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή.Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, στα 675 εκατ. ευρώ, μόνο για το μήνα Νοέμβριο.Σήμερα, εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώνουμε και μία πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των εορτών:

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και χθες, 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή.

Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί. Το κόστος υπολογίζεται στα 215 εκατ. ευρώ.

2ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατ. ευρώ.

3ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.

Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή, και καλύπτουν τους προηγούμενους μήνες.

4ον. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.

Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.Το κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατ. ευρώ.

5ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

6ον. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες. Το κόστος υπολογίζεται στα 308 εκατ. ευρώ.

7ον. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους συμπατριώτες μας, που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020. Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ.

8ον. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.

Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ.

9ον. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί το Σάββατο, αναφορικά τόσο με τη μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων.

Το κόστος της ενισχυμένης Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Και της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στα 700 εκατ. ευρώ.

10ον. Επεξεργαζόμαστε, και σύντομα θα ανακοινώσουμε, νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών.Με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος των πρόσθετων μέτρων ανέρχεται στα 3,3 δισ. ευρώ.