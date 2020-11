Κοινωνία

Δολοφόνησε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της γυναίκας. Οι κινήσεις του κατηγορούμενου μετά το έγκλημα.

Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας 37χρονης Αιγύπτιας, στην Καλλιθέα, εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ως δράστης κατηγορείται ο 53χρονος επίσης Αιγύπτιος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη.

Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 2020, μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε στην Καλλιθέα. Στην νεκροτομή, παρατηρήθηκαν ευρήματα ενδεικτικά στραγγαλισμού. Κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία, την οποία φέρεται να διέπραξε κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με το θύμα, είναι ο 53χρονος.

Ο κατηγορούμενος είχε αρχικά παραπλανήσει τις Αρχές, λέγοντας ότι λείπουν πράγματα της γυναίκας, όπως το διαβατήριο και το κινητό της, καθώς και κάποια χρήματα. Σύμφωνα με την αρχική του κατάθεση, πήγε τα παιδιά του στο φροντιστήριο και έπειτα σε μια αποθήκη με έναν φίλο του, για να πάει για φαγητό με τα παιδιά του, όταν σχόλασαν.

Όπως αποδείχθηκε όμως, επέστρεψε στο σπίτι του, σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τα παιδιά.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι συχνά είχαν καβγάδες, γιατί το θύμα παραμελούσε σπίτι, παιδιά και τον ίδιο. Σε έναν από αυτούς τους καβγάδες, την έσπρωξε, έπεσε και χτύπησε. Την παράτησε στο πάτωμα, χωρίς να ξέρει ότι είναι νεκρή και επέστρεψε.

Από το περιβάλλον της οικογένειας έμαθαν ότι τις τελευταίες ημέρες ο 53χρονος πίστευε ότι η γυναίκα του έχει εξωσυζυγική σχέση, αλλά δεν ανέφερε κάτι τέτοιο στην απολογία του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση.