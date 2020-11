Life

“Άγριες Μέλισσες”: ανίερες συμμαχίες και “καυτές” συναντήσεις” (εικόνες)

Συγκλονιστικές ανατροπές και δραματικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που θα προβάλλεται τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική κάθε βράδυ, από την ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και την επόμενη εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 41

Η Ελένη, μαζί με τη Φωτεινή και τη Χριστίνα, προετοιμάζουν την απόδρασή τους κάτω από τη μύτη του Βόσκαρη. Η Χατζίδου, όμως, τις έχει υποψιαστεί και τις παρακολουθεί στενά. Θα καταλάβει τι ετοιμάζουν; Ο Λάμπρος ζητάει τη βοήθεια του Προύσαλη για να μάθει περισσότερα για τον Βόσκαρη. Ο Δούκας προσπαθεί να ξαναπάρει τη θέση του μέσα στο σπίτι, ταράζοντας τις ισορροπίες, αλλά ο Νικηφόρος δεν είναι διατεθειμένος να παραδώσει τόσο εύκολα όσα έχει φτιάξει αυτά τα χρόνια. Η Μυρσίνη προσπαθεί να πείσει τον Δούκα πως δεν είχε ποτέ σχέση με τον Κυπραίο. Θα τα καταφέρει; Ο Τόλλιας γίνεται έξαλλος με τον Άγγελο που χαλάει τον αρραβώνα με τη Σοφούλα, παίρνοντας πάνω του το φταίξιμο, παρά τις αντιρρήσεις του Νέστορα. Η Δρόσω, παρά τις συμβουλές της Μαντάμ Κούλας, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την κρυφή ζωή της, κάτω από τη μύτη του Τάκη που μπλέκει με τα χαρτιά, ελπίζοντας να μαζέψει χρήματα για να της βγάλει δίσκο. Τι θα κάνει η Δρόσω όταν συναντήσει, τυχαία, τον Φίλιππο; Θα προσπαθήσει να διορθώσει το λάθος που έκανε μαζί του;

Τρίτη 10 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 42

Η επίσκεψη του Δούκα στον Συνεταιρισμό και η πρώτη του συνάντηση με τον Μιλτιάδη, ύστερα από έξι χρόνια, θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στα σπίτια των Σεβαστών. Η Ασημίνα πείθεται να παραχωρήσει το πατρικό της στον Μπάμπη και ανακαλύπτει μια πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του χαρακτήρα του. Ο Τόλλιας βρίσκεται σε ηθικό δίλημμα, μετά από την προτροπή του Γραμματικού ν’ ανασκευάσει την κατάθεσή του. Προκειμένου ν’ αποφύγουν τη δίκη, ο Τόλλιας αποφασίζει να βάλει σ’ εφαρμογή μια άτυπη συμφωνία που είχε κάνει με τον Προκόπη. Ο Τάκης και η Δρόσω ακολουθούν λάθος επιλογές που θα τους οδηγήσουν και τους δυο σε επικίνδυνα μονοπάτια. Η Μαίρη εκβιάζει την Ελένη με το αντικλείδι που βρήκε στα πράγματά της, εκτός κι αν την συμπεριλάβουν κι εκείνη στην απόδραση. Θα καταφέρει η Ελένη να αποφύγει αυτήν την ανίερη συμμαχία;

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 43

Η Ελένη προσπαθεί να πείσει τη Φωτεινή και τη Χριστίνα να κάνουν πίσω από το σχέδιό τους, εκείνες όμως είναι αμετάπειστες. Μαζί με τη Χατζίδου, που ρίχνει στάχτη στα μάτια του Βόσκαρη, αποφασίζουν να προχωρήσουν άμεσα. Θα προλάβει, όμως, ο Βόσκαρης να τις σταματήσει; Ο Γραμματικός αθωώνει τον Δούκα και φέρνει αναστάτωση στο χωριό και τον Μιλτιάδη που αποφασίζει να αντιδράσει και να εισβάλλει στο σπίτι των Σεβαστών. Οι αρραβώνες του Κωνσταντή και της Δόμνας προχωρούν αλλά το κλίμα είναι βαρύ καθώς ο Νικηφόρος καταλαβαίνει πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον πατέρα του. Η Πηνελόπη είναι ψυχρή απέναντι στον Μελέτη, ενώ την ίδια στιγμή ο Γραμματικός φαίνεται να την φλερτάρει. Τι θα συμβεί από ’δω και πέρα στο σπίτι των Σεβαστών, αφού ο πατριάρχης της οικογένειας επέστρεψε για τα καλά;

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 44

Η Ελένη αναγκάζεται ν’ ακολουθήσει τη Φωτεινή, τη Μαίρη και τη Χριστίνα, ενώ ο Βόσκαρης εξαπολύει πίσω τους ένα άγριο ανθρωποκυνηγητό. Θα τα καταφέρουν να δραπετεύσουν από τις φυλακές; Ο Νικηφόρος παλεύει να κρατήσει τη θέση του στις επιχειρήσεις, ο Δούκας, όμως, συνεχίζει να την υποσκάπτει. Ο Μιλτιάδης έρχεται αντιμέτωπος με τον Δούκα. Πού θα καταλήξει αυτή τους η συνάντηση; Όταν θ’ αποκαλύψει στον παπα-Γρηγόρη την αιτία της συμπεριφοράς του, ο Λάμπρος και η Βιολέτα θα βρεθούν προ εκπλήξεων. Ο Νικηφόρος διαπιστώνει, σύντομα, πως ο νέος νοικάρης της Ασημίνας, ο Μπάμπης, δεν είναι ένας αθώος πιτσιρικάς. Η Δρόσω συνεχίζει να βλέπει τον Φίλιππο, ενώ ο Τάκης, βουτηγμένος στα χρέη από τα χαρτιά, δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει πίσω απ’ την πλάτη του.

