Κατηγορούμενος ως μέλος του ISIS συνελήφθη στην Ελλάδα

Σε βάρος του εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία». Τι ισχυρίζεται ο ίδιος. Η διαδρομή του στην Ελλάδα.

Συνελήφθη χθες στην Τρίπολη 27χρονος υπήκοος Τατζικιστάν σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης (ερυθρά αγγελία), που είχε εκδοθεί από τη χώρα του με την κατηγορία ότι ήταν μέλος του ISIS.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές ο 27χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών είχε έρθει το 2017 στη Λέσβο ως μετανάστης, του χορηγήθηκε άσυλο και τον τελευταίο καιρό διέμενε σε διαμέρισμα που νοικιάζει ΜΚΟ στην Τρίπολη.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι γαμπρός του ηγέτη της Αντιπολίτευσης στο Τατζικιστάν και έχει διωχθεί στη χώρα του και βασανιστεί, γι αυτό και ζήτησε άσυλο στην Ελλάδα.

Η αστυνομία βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές του Τατζικιστάν προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συμβαίνει με τον συλληφθέντα.