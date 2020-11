Life

Αμερικανικές εκλογές - “I Voted!”: κύμα selfies από διασημότητες στα social media

Η λίστα των selfies διάσημων με κονκάρδες «I Voted!» είναι πολύ μεγάλη: Μαντόνα, Σελίνα Γκόμεζ, Ζόι Κράβιτζ, Ριζ Γουίδερσπουν, Μισέλ Ομπάμπα, Lady Gaga, Αν Χάθαγουεϊ κά.

Ένα κύμα selfies διάσημων με τη λεζάντα «I Voted!» επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περίοδο που προηγήθηκε και την ημέρα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών (3η Νοεμβρίου).

Λόγω της κρισιμότητας των φετινών εκλογών και των ανησυχιών σχετικά με την ψηφοφορία εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, οι διασημότητες και οι προσωπικότητες υψηλού προφίλ ήταν πιο ηχηρές από ποτέ για τη σημασία του να είναι οι ψηφοφόροι έτοιμοι και εγγεγραμμένοι να ψηφίσουν - και να ψηφίσουν πρόωρα με επιστολική ψήφο αν είχαν τη δυνατότητα. Ωστόσο οι κανόνες για τη λήψη και δημοσίευση selfies κατά την προσέλευση στις κάλπες δεν είναι ίδιοι σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Σε ορισμένες περιοχές, η δημοσίευση φωτογραφιών selfie είναι παράνομη.

Στην Καλιφόρνια όμως είναι απολύτως νόμιμο να αυτοφωτογραφίζεται κάποιος ασκώντας το πολιτικό του δικαίωμα και γι αυτό οι περισσότερες selfies διάσημων - Zendaya, Ζόι Κράβιτζ και Τρέισι Έλις Ρος προέρχονται από τη συγκεκριμένη πολιτεία. Στο Instagram δημοσίευσε τη selfie της η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρώην υποψήφια για τον προεδρικό θώκο, Χίλαρι Κλίντον.

Με τη μητέρα της, Γιολάντα Φόστερ, η οποία ψήφισε πρώτη φορά, καθώς έγινε πρόσφατα Αμερικανίδα πολίτης, φωτογραφήθηκε η Μπέλα Χαντίντ. Το supermodel έγραψε ότι φορούν και οι δύο μπλε (το χρώμα των Δημοκρατικών). Η Beyonce ψήφισε φορώντας μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό με τα ονόματα των υποψήφιων Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις.

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς φωτογραφήθηκαν μαζί. Η ηθοποιός έσπευσε να διευκρινίσει ότι ήταν η πρώτη φορά για τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν φοβισμένος και στη συνέχεια τηλεφώνησε σε όλους τους φίλους τους για να τους ενημερώσει για την εμπειρία. Η Κέρι Ουάσινγκτον επέλεξε να ψηφίσει συνοδευόμενη από τη σκυλίτσα της. Περήφανη που ψήφισε δήλωσε με ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός Λόρα Ντερν.

