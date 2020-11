Υγεία - Περιβάλλον

Νέο Δελχί: η ημέρα με την πιο τοξική ατμόσφαιρα

“Ξύπνησα με την αίσθηση ότι μολυσμένα σκουπίδια έχουν κολλήσει στον λαιμό μου”, δήλωσε χαραλτηριστικά ο Ραχούλ Όζα, ένας κάτοικος του Νέου Δελχί.

Το Νέο Δελχί, η πρωτεύουσα με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σήμερα έζησε την πιο τοξική του ημέρα, καταγράφοντας συγκέντρωση των δηλητηριωδών μικροσωματιδίων PM2.5, 14 φορές μεγαλύτερη από το όριο ασφαλείας που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Καθώς συνεχίζει να εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς η επιδημία του κορονοϊού στην Ινδία, με περισσότερα από 400.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα να έχουν εντοπιστεί στην πρωτεύουσα της χώρας, των 20 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει αυξήσει τον συναγερμό για τους κινδύνους για την υγεία που ενέχει το νέφος αυτό, με τους γιατρούς να προειδοποιούν για ραγδαία άνοδο των αναπνευστικών ασθενειών.

“Αυτή τη στιγμή στο Δελχί ο κορονοϊός και η μόλυνση προκαλούν μεγάλη καταστροφή”, επεσήμανε ο πρωθυπουργός της ινδικής πρωτεύουσας Αρβίντ Κεζριουάλ σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter.

“Βλέπουμε γύρω μας τον ουρανό καλυμμένο με καπνό και εξαιτίας της κατάστασης αυτής, η covid-19 επιδεινώνεται”, πρόσθεσε.

Τα μικροσωματίδια PM2.5 μπορούν να εισέλθουν στους πνεύμονες και το αίμα των ανθρώπων και ενδέχεται να προκαλέσουν καρδιαγγειακές και αναπνευστικές ασθένειες, περιλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η ποιότητα του αέρα στην ινδική πρωτεύουσα συνήθως επιδεινώνεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο καθώς αγρότες καίνε γεωργικά υπολείμματα στα γύρω κρατίδια, ενώ αυξάνονται οι ημέρες με νηνεμία και το ποσοστό των καυσαερίων από τα αυτοκίνητα.

Σήμερα η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετεωρολογίας και ποιότητας της ατμόσφαιρας κατέγραψε 4.135 περιστατικά πυρκαγιών σε αγροτικές εκτάσεις, τον μεγαλύτερο αριθμό της εποχής. Εξάλλου τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν για ένα ινδουιστικό φεστιβάλ χθες Τετάρτη ενέτειναν το πρόβλημα, καταγγέλλουν κάποιοι.

Ο μέσος όρος των μικροσωματιδίων PM2.5 ήταν 370 ανά κυβικό μέτρα αέρα, έναντι 25 που είναι το όριο ασφαλείας που έχει θέσει ο ΠΟΥ