Θρίλερ με τη σύλληψη τριών Τούρκων στο κέντρο της Αθήνας

Η υπόθεση ερευνάται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αλλά και την ΕΥΠ.

Μια περίεργη υπόθεση με τρεις Τούρκους υπηκόους που είχαν καταφανώς πλαστές ελληνικές ταυτότητες, ερευνά το τελευταίο 24ωρο η Ασφάλεια Αθηνών.

Οι τρεις αλλοδαποί εντοπίστηκαν, το βράδυ της Τετάρτης, από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας όπου τους σταμάτησαν για έλεγχο. Στην επίδειξη των Ελληνικών ταυτοτήτων οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως πρόκειται για πλαστές, και τους προσήγαγαν.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού. Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το ΑΠΕ/ΜΠΕ οι δύο είναι αστυνομικοί και ο τρίτος γιατρός, ενώ είπαν στους αστυνομικούς ότι είναι αντικαθεστωτικοί. Μάλιστα, ο ένας ανέφερε ότι για αυτόν τον λόγο έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης στην Τουρκία.

