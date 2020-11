Κοινωνία

Κορονοϊός: Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις ιερέα

Είχε αναφερθεί στο κήρυγμα του σε «δωροδοκίες συγγενών νεκρών», προκειμένου να κατοχυρωθεί ως αιτία θανάτου η νόσος COVID-19.

Εντολή για έρευνα έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μετά τη δημόσια τοποθέτηση ιερέα για τους θανάτους από κορονοϊό και τη χρήση προστατευτικής μάσκας. Η παραγγελία βασίζεται σε σχετικά βίντεο με δηλώσεις του πατέρα Αντώνιου , από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.

Όπως μεταδίδει το GRTimes.gr, o προϊστάμενος ζήτησε από τον Eισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, Ηλία Δαγκλή, να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με δύο σκέλη:

Πρώτον, για να διερευνηθεί η βασιμότητα της καταγγελίας που έκανε ο αρχιμανδρίτης. Αναφερόμενος στην πανδημία, είπε πως συγγενείς ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, δωροδοκήθηκαν για να δεχθούν να κατοχυρωθεί ως αιτία θανάτου ο κορονοϊός.

Το ζητούμενο γι’ αυτό το σκέλος της εισαγγελικής έρευνας είναι να διακριβωθεί αν στοιχειοθετούνται τα εξής αδικήματα: Της ψευδούς βεβαίωσης, που αφορά δημοσίους υπαλλήλους και γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων ή της ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης από ιδιώτες γιατρούς.

Κατά την έρευνα που ανατέθηκε στην αστυνομία, ο ιερέας θα κληθεί να καταθέσει ενόρκως για να αναφέρει τις πηγές των πληροφοριών του.

Δεύτερον, ο καταγγέλλων θα κληθεί να καταθέσει ανωμοτί, ως ύποπτος, σχετικά με τα λεγόμενα του περί μη χρήσης προστατευτικής μάσκας.

«Μας λένε ότι οι μάσκες προστατεύουν. Δεν προστατεύουν οι μάσκες τους άλλους, τους προστατεύει η προσευχή. Ήδη μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Είναι 7 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός, φαντάζεστε τι λεφτά θα πάρουν κάποιοι για το εμβόλιο;» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πατέρας Αντώνιος.

Με βάση τα παραπάνω η Aστυνομία καλείται να διακριβώσει αν τελέστηκε παραβίαση του άρθρου 183 του Ποινικού Κώδικα, περί «διέγερσης σε ανυπακοή».