Life

H Μπιγιόνσε “διακόπτει” την καριέρα για χάρη της οικογένειας της

Εξήγησε πάντως ότι δεν παρατάει τη μουσική καριέρα της, απλώς δίνει στον εαυτό της άδεια.

Η Queen Bey, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της R&B και ποπ, Beyonce φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου της βρετανικής «Vogue» και στη συνέντευξή της μιλά για τον νέο της στόχο, να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Με τα απροσδόκητα γεγονότα που συμβαίνουν μέχρι στιγμής φέτος, η Beyonce εξηγεί τη σημασία του να αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της.

«Ο νέος μου στόχος είναι να επιβραδύνω και να αποβάλλω το άγχος από τη ζωή μου» αναφέρει. «Μπήκα στη μουσική βιομηχανία στα 15 μου χρόνια και μεγάλωσα με τον κόσμο να παρακολουθεί και να θέτω πρότζεκτ χωρίς διακοπή. Κυκλοφόρησα το Lemonade κατά τη διάρκεια της περιοδείας World Formation Tour, γέννησα δίδυμα, έδωσα συναυλία στο Coachella, σκηνοθέτησα το Homecoming, πήγα σε μια άλλη παγκόσμια περιοδεία με τον Jay (τον σύζυγό της Jay Z), ακολούθησε το Black Is King» διευκρινίζει.

«Έχω περάσει πολύ χρόνο εστιάζοντας στην οικοδόμηση της υστεροφημίας μου και στην εκπροσώπηση του πολιτισμού μου με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω. Τώρα, αποφάσισα να δώσω στον εαυτό μου άδεια για να επικεντρωθώ σε αυτό που με ευχαριστεί» τονίζει.

Η καλλιτέχνης στη συνέντευξη στον Έντουαρντ Ένινφουλ, αρχισυντάκτη της βρετανικής Vogue μιλά επίσης για το πρόσφατο visual album της, Black Is King, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με ταλαντούχους έγχρωμους δημιουργούς. «Προσπαθώ να συνεργαστώ με ανθρώπους που με ωθούν να γίνω καλύτερη καλλιτέχνης και άνθρωπος. Μου αρέσει να δημιουργώ μια γέφυρα για ταλαντούχους καλλιτέχνες που συνήθως δεν θα συνεργάζονταν» σχολιάζει.

Φωτογραφισμένη από την Κένεντι Κάρτερ, τη νεότερη φωτογράφο του περιοδικού, η Beyonce εμφανίζεται με μία σειρά δημιουργίες Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Burberry, Fendi και Christopher John Rogers.

Πάντως στη συνέντευξή της δεν υπονοεί τέλος της μουσικής καριέρας της. Η τραγουδίστρια, ηθοποιός, σχεδιάστρια, μητέρα και σύζυγος χρειάζεται απλώς χρόνο για επαναφορά, χαλάρωση και εστίαση στην πηγή της ευτυχίας της προς το παρόν.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αποκαλύπτει επίσης ότι έχει στο σπίτι της δύο κυψέλες. «Έχω περίπου 80.000 μέλισσες και παράγουμε εκατοντάδες βάζα μελιού ετησίως» λέει σημειώνοντας ότι αποφάσισε να εκτρέφει μέλισσες επειδή οι κόρες της, Μπλου Άιβι και Ρούμι έχουν τρομερές αλλεργίες και το μέλι έχει αμέτρητες θεραπευτικές ιδιότητες.