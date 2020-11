Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα

Τα τρία ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία στη συμπεριφορά της Τουρκίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών.

Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με όλους τους γείτονες, με τον όρο του σεβασμού των σχέσεων καλής γειτονίας και των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε μήνυμά του στο Thessaloniki Summit 2020, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Φέτος, η διοργάνωση πραγματοποιείται ψηφιακά, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Δεν επιστρέφουμε στην πολιτική του 19ου αιώνα. Δεν χτίζουμε συμμαχίες ενάντια σε κανέναν. Αντιθέτως, είμαστε ανοιχτοί για να επεκτείνουμε το πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους γείτονές μας. Με έναν όρο: ότι σέβονται τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Υποθέτω ότι δεν ζητάμε πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε στην ενότητα "Η Ανατολική Μεσόγειος σε Κρίση".

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις πολλές, παλιές αλλά και νέες προκλήσεις, που έχουν, όπως τόνισε, έναν κοινό παρονομαστή, την Τουρκία. «Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται και πάλι, αναμφίβολα, σε κατάσταση αναταραχής. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, μερικές παλιές αλλά επίμονες, μερικές νέες. Όλες αποσταθεροποιούν σοβαρά την περιοχή και απειλούν την ευημερία και τη σταθερότητα της Ευρώπης στο σύνολό της. Δεν θα ασχοληθώ με αυτές τις προκλήσεις, επειδή είναι γνωστές. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω έναν κοινό παρονομαστή, ο οποίος δυστυχώς είναι μια συγκεκριμένη χώρα στην περιοχή: η Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Σημείωσε ότι «οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία έχουν περάσει από διάφορες φάσεις τις τελευταίες δεκαετίες, μερικές ήταν καλές, πολλές όχι τόσο καλές» και υπογράμμισε πως και σε αυτή την περίσταση «η Τουρκία προβάλλει για άλλη μια φορά παράνομους και προκλητικούς ισχυρισμούς σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της Ελλάδας και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα», και «επιπλέον, επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει άμεσα τη χώρα μου».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς από την πλευρά της Τουρκίας «δεν είναι νέο» αλλά έχει τρία ξεχωριστά στοιχεία που είναι καινούργια και ιδιαίτερα ανησυχητικά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Πρώτον, παρατηρούμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την επίτευξη των στόχων της», ανέφερε ο υπουργός, φέρνοντας ως παραδείγματα την «απειλή χρήσης βίας, συγκεκαλυμμένα ή σε πολλές περιπτώσεις, απροκάλυπτα, τις απόπειρες παράνομων ερευνών για αποθέματα φυσικού αερίου σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα», την εργαλειοποίηση του προσφυγικού- μεταναστευτικού, αλλά και τη χρήση «ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας για να αμαυρώσει την εικόνα της Ελλάδας».

«Δεύτερον», προσέθεσε ο κ. Δένδιας, «βλέπουμε ένα μακροπρόθεσμο μοτίβο στην τουρκική συμπεριφορά. Δεν πρόκειται για μια κρίση που διαρκεί λίγες μέρες και ακολουθείται από μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Παρατηρούμε για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, μια συνεχή και αυξανόμενη προσπάθεια δοκιμής της ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Και, δυστυχώς, η πρόβλεψή μας είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι πιθανό να αλλάξει δραματικά στο μέλλον. Τρίτον, η Τουρκία δεν προκαλεί απλώς την Ελλάδα.

Παραμένοντας προσκολλημένη στις νεο-οθωμανικές της φιλοδοξίες και χρησιμοποιώντας τακτικές του 19ου αιώνα, αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή. Εμπλέκεται ανοιχτά στρατιωτικά στην Κύπρο, τη Λιβύη και τη Συρία, καθώς και στο Βόρειο Ιράκ. Είναι παρούσα στον Καύκασο κι έχοντας μετατραπεί σε "ταξιδιωτικό γραφείο τζιχαντιστών", αποτελεί άμεση απειλή για την Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η απάντηση της χώρας μας σ’ αυτή την πρόκληση ασφάλειας είναι «να παραμείνουμε προσηλωμένοι στους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τις διεθνείς σχέσεις» και ειδικότερα τις σχέσεις καλής γειτονίας. «Πιστεύουμε ότι οι χώρες πρέπει να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά, μέσω του διαλόγου, και τηρώντας τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», επισήμανε.

«Σ’ αυτό το πλαίσιο», σημείωσε, «η Ελλάδα αντί να μείνει στα λόγια, έχει στραφεί στις πράξεις», υπενθυμίζοντας τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΖ, τις οποίες και χαρακτήρισε «μνημειώδεις», αλλά και τη συμφωνία με την Αλβανία για παραπομπή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στη Χάγη. «Έτσι επιλύουν τις διαφορές τους τα ειρηνικά έθνη, όχι μέσω της διπλωματίας των κανονιοφόρων», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, λέγοντας πως «εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής των γειτόνων μας στα Δυτικά Βαλκάνια», καθώς «παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η πορεία προς τη σταθερότητα και την ευημερία περνά από μια προοπτική ένταξης στην ΕΕ».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην οικοδόμηση δεσμών με τις άλλες χώρες της περιοχής καθώς και με τα κράτη του Κόλπου, στο άνοιγμα νέων δρόμων συνεργασίας με αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Ινδία, αλλά και στην ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών διμερών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ.