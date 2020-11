Κοινωνία

Lockdown – σχολεία: πως θα συνεχιστούν τα μαθήματα

Νέα προληπτικά μέτρα, από το υπουργείο Παιδείας στις εκπαιδευτικές δομές. Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Την προληπτική αναστολή λειτουργίας Γυμνασίων και Λυκείων της γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης από τον COVID-19, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών για την προστασία από τον κορονοϊό.

Συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία τους οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά, καθώς και τα ολοήμερα σχολεία, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα για εγγραφές στα ολοήμερα, προκειμένου να αποκομίσουν οι μαθητές εκπαιδευτικά οφέλη, να υποστηριχθούν έμπρακτα οι οικογένειες και να αποφευχθεί η επαφή με ομάδες αυξημένου κινδύνου, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες. Οι αποφάσεις για τα σχολεία θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, και για τρεις εβδομάδες.

Ως προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, θα συνεχιστεί κανονικά η δια ζώσης λειτουργία τους. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ανάμεσα σε άλλους λόγους γιατί επιβαρύνονται δυσανάλογα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Φροντιστήρια, δομές μελέτης, κέντρα ξένων γλωσσών θα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας για το ίδιο χρονικό διάστημα και θα μπορούν να λειτουργούν μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τα σχολεία που αναστέλλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους ξεκινούν άμεσα υποχρεωτική σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ως εκ τούτου οι διευθυντές καλούνται να εκπονήσουν προγράμματα για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ύλη θα προχωράει κανονικά μέσω της τηλεκπαίδευσης.

Βεβαίωση από το σχολείο ότι το παιδί διαμένει στην τάδε οδό και φοιτά στο τάδε σχολείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει εξασφαλίσει:

αναβάθμιση των δημοσίων δικτύων και πλατφορμών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,

συνεργασία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και CISCO Webex δίχως χρέωση προς το Δημόσιο για την υλοποίηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,

μηδενική χρέωση δεδομένων για την πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους παρόχους Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet,

δυνατότητα σύνδεσης και με σταθερό τηλέφωνο (αστική κλήση) στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex,

ενίσχυση του εξοπλισμού σχολείων με περισσότερες από 80.000 φορητές συσκευές (53.000 από ΕΣΠΑ, πάνω από 10.000 από διαγωνισμούς ΠΕΠ και άνω των 20.000 από δωρεές), από 4.500 περίπου συσκευές που υπήρχαν τον Ιούλιο του 2019,

συγκεκριμένες οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κατάρτιση προγραμμάτων εξ αποστάσεως,

επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργούν τα ΙΕΚ, το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα Κολλέγια και τα Πανεπιστήμια (στα δύο τελευταία επιτρέπονται δια ζώσης μόνο τα εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις του τελευταίου έτους προπτυχιακών προγραμμάτων φοιτητών).

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η εκθετικά αυξανόμενη διασπορά του κορονοϊού στην κοινωνία και η πιθανή μεταφορά του από το εξωσχολικό περιβάλλον των μαθητών στο ενδοσχολικό, οδήγησε στην προληπτική αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των δομών δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, διατηρώντας ανοιχτές όλες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για τη μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως μορφή της, στηρίζουμε με κάθε μέσο τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη μας, και είμαστε αισιόδοξοι ότι σε λίγο καιρό θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Όλοι μαζί, με τον ίδιο ζήλο και προσαρμοστικότητα που επιδείξαμε και κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, θα αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε την ατομική και δημόσια υγεία, παράλληλα με τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλες και όλους.»